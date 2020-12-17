Сделано в России: пермские инженеры создали первые видеосерверы на российских комплектующих
Пермская компания «ВИПАКС» завершает испытания и готовит к выпуску уникальную разработку — первый российский видеосервер «Domination Высота» на базе отечественного процессора «Эльбрус» и российской операционной системы. Впервые в отрасли видеонаблюдения создан отечественный продукт, который обеспечит приём, хранение, воспроизведение видео и аудио сигнала с использованием российских серверных комплектующих.
«Сегодня наши инженеры покорили высоту и совершили прорыв к созданию отечественных систем интеллектуального видеонаблюдения. Разработанный видеосервер — это сбалансированная система с применением современных цифровых технологий, которая построена на отечественной компонентной базе, — говорит генеральный директор компании „ВИПАКС“ Сергей Михайлов. — Такое решение снизит зависимость от поставок иностранных комплектующих и позволит применять видеосерверы на промышленных предприятиях Российской Федерации, в соответствии с требованиями государственной программы по импортозамещению».
«Сердцем» видеосервера «Domination Высота» является 8-ядерный процессор «Эльбрус» российской компании «МЦСТ». Благодаря такому высокопроизводительному процессору, видеосервер поддерживает камеры любого разрешения и с любым качеством изображения. Повышенная надёжность видеосерверов новой линейки обеспечивается дополнительным резервным блоком питания, который позволяет вести запись даже при выходе из строя основного источника питания.
Видеосервер «Domination Высота» на базе процессора «Эльбрус» создан в рамках решения задач по импортозамещению на основании постановления Правительства РФ
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17.12.2015:13:07