Сделано в России: пермские инженеры создали первые видеосерверы на российских комплектующих

Пермская компания «ВИПАКС» завершает испытания и готовит к выпуску уникальную разработку — первый российский видеосервер «Domination Высота» на базе отечественного процессора «Эльбрус» и российской операционной системы. Впервые в отрасли видеонаблюдения создан отечественный продукт, который обеспечит приём, хранение, воспроизведение видео и аудио сигнала с использованием российских серверных комплектующих.

«Сегодня наши инженеры покорили высоту и совершили прорыв к созданию отечественных систем интеллектуального видеонаблюдения. Разработанный видеосервер — это сбалансированная система с применением современных цифровых технологий, которая построена на отечественной компонентной базе, — говорит генеральный директор компании „ВИПАКС“ Сергей Михайлов. — Такое решение снизит зависимость от поставок иностранных комплектующих и позволит применять видеосерверы на промышленных предприятиях Российской Федерации, в соответствии с требованиями государственной программы по импортозамещению».

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«Сердцем» видеосервера «Domination Высота» является 8-ядерный процессор «Эльбрус» российской компании «МЦСТ». Благодаря такому высокопроизводительному процессору, видеосервер поддерживает камеры любого разрешения и с любым качеством изображения. Повышенная надёжность видеосерверов новой линейки обеспечивается дополнительным резервным блоком питания, который позволяет вести запись даже при выходе из строя основного источника питания.