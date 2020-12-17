Второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» успешно осуществлен с Плесецка

© structure.mil.ru

Космические войска ВКС России провели 14 декабря второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ракета стартовала в 08:50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Как уточнили в ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме.

«Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — добавили в Минобороны.

В установленное расчётное время ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-5» с помощью разгонного блока «Бриз-М» вывела на расчетную геостационарную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки. Старт «Ангары-А5» и выведение габаритно-массового макета полезной нагрузки на орбиту разгонным блоком «Бриз-М» прошли в штатном режиме, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Новая ракета полностью состоит из комплектующих российского производства.

© sun3-10.userapi.com

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

© ria.ru

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

© structure.mil.ru

https://structu...cmsPhotoGallery