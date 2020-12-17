Второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» успешно осуществлен с Плесецка
Космические войска ВКС России провели 14 декабря второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Ракета стартовала в 08:50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Как уточнили в ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме.
«Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — добавили в Минобороны.
В установленное расчётное время ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-5» с помощью разгонного блока «Бриз-М» вывела на расчетную геостационарную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки. Старт «Ангары-А5» и выведение габаритно-массового макета полезной нагрузки на орбиту разгонным блоком «Бриз-М» прошли в штатном режиме, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Новая ракета полностью состоит из комплектующих российского производства.
Читайте также...
- Ракета-носитель «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбиту спутники связи «Гонец-М»
- Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на расчетную орбиту спутник Глонасс-К
- Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
17.12.2017:19:09
17.12.2018:41:12
17.12.2018:56:33
17.12.2018:57:36