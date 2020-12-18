Приморская верфь «Звезда» получила лицензию на строительство атомоходов

© primamedia.gcdn.co

«Верфь успешно прошла проверки Межрегионального территориального управления по Сибири и Дальнему Востоку Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. «Звезда» стала единственной российской верфью, которая может строить атомные ледоколы проекта 10510 «Лидер», — пояснил представитель «Роснефти».

Заказчиком самого мощного в мире ледокола является ФГУП «Атомфлот», с которым верфь «Звезда» 23 апреля 2020 года подписала контракт. В июле состоялась резка металла для строительства судна, получившему название «Россия». Мощность ледокола составит 120 МВт, что позволит преодолевать льды толщиной более 4 метров и обеспечит круглогодичные проводки в восточном районе Арктики.

Всего планируется построить три атомохода проекта «Лидер». Согласно планам дирекции Северного морского пути, в ледокольную группировку войдут три ледокола «Лидер»: «Россия» в 2028 году и еще два перспективных в 2031 и 2035 годах.

Верфь «Звезда» строится в две очереди, на первых объектах уже ведётся производственная деятельность. В мае 2020 года со стапеля был спущен на воду первый танкер типа «Афрамакс». Вторая очередь включает в себя крупнейший в России сухой док, где будет вестись строительство атомного ледокола «Лидер» и первых в России танкеров-газовозов для перевозки СПГ.