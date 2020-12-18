На заводе LITOKOL в Ногинске запустили новую линию по производству сухих строительных смесей

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10 декабря на заводе итальянской компании LITOKOL в Ногинске Московской области была введена в эксплуатацию новая линия по производству сухих строительных смесей, которая стала уже третьей по счету.

Новая линия отличается:

— высокой производительностью;

— использованием в работе современного технологического оборудования;

— полной автоматизацией производственных процессов;

— применением многоступенчатого контроля качества, позволяющего наладить производство высококачественной продукции, соответствующей мировым стандартам.

Благодаря новой линии компания сможет значительно увеличить выпуск продукции (на 16 400 тн/мес).