На заводе LITOKOL в Ногинске запустили новую линию по производству сухих строительных смесей
10 декабря на заводе итальянской компании LITOKOL в Ногинске Московской области была введена в эксплуатацию новая линия по производству сухих строительных смесей, которая стала уже третьей по счету.
Новая линия отличается:
— высокой производительностью;
— использованием в работе современного технологического оборудования;
— полной автоматизацией производственных процессов;
— применением многоступенчатого контроля качества, позволяющего наладить производство высококачественной продукции, соответствующей мировым стандартам.
Благодаря новой линии компания сможет значительно увеличить выпуск продукции (на 16 400 тн/мес).
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