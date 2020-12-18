Во Владивостоке спущен на воду первый построенный на Дальнем Востоке краболов «Охотск»

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Судно по проекту 03141 было заложено в ноябре 2019 на АО «Дальневосточная верфь». Завершить постройку головного краболова планируется в сентябре 2021 года. Передача готового судна заказчику запланирована на сентябрь 2021 года.

Длина и ширина судна — 63,27 и 10,6 метра. Водоизмещение краболова составляет 1586 тонн, объём перевозки живого краба при этом — до 100 тонн.

В портфеле «Восточной верфи» находится 5 краболовных судов проектов 03141 и 03140 для добычи живого краба и производства готовой продукции соответственно. Строительство ведётся с соблюдением графика, планируется сдать один краболов в 2021 году, два — в 2022 и еще один — в 2023. Пятый краболов будет передан заказчику в 2024 году.

Четыре судна будут переданы группе компаний Сигма Марин Технолоджии: по два краболова для ООО «Север» и ООО «Дальневосточное побережье». Ещё одно судно строится по заказу компании-резидента СПВ ООО «Восход».

Разработчиком проекта является ООО «СК Викинг», рабочую конструкторскую документацию готовило КБ «Прошип». На базе проекта 03141 так же планируется строить живовозы и процессоры

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— Суда этого проекта за счёт модульной конструкции обладают высоким потенциалом адаптации к добыче других видов гидробионтов. Большая часть производственного процесса не изменится, что позволит оперативно строить суда под любые потребности заказчика по уже отработанной схеме, — добавляет Андрей Басаргин, генеральный директор ООО «СК Викинг», предприятия-проектанта краболовов, представитель ООО «Дальневосточное побережье». По его словам, промысел на «Охотске» планируют начать не позднее осени 2021 года. Ввод всех новых судов будет синхронизирован со списанием старого флота.

В 2021 году АО «Восточная верфь» планирует подписать контракт на строительство 3-х ярусоловов на основе успешно освоенного предприятием краболовного судна.

Согласно закону о квотах на вылов рыбы, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты позволяют добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями-победителями на 15 лет. По условиям аукциона крабодобывающие предприятия должны построить на российских верфях столько судов, сколько лотов приобрели. Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, на них распределили 35 лотов, что пополнило бюджет РФ на 142,4 млрд рублей.

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