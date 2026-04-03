2 дня назад
Katamaran Судостроение и судоходство

На Находкинском СЗ заложили три краболова проекта 03141

На Находкинском судоремонтном заводе (Приморский край) заложили три краболовных судна проекта 03141 для компании «Антей».

Суда проекта 03141, предназначенные для добычи краба, имеют неограниченный район плавания и ледовый класс, позволяющий работать в битом льду. Особое внимание уделяется условиям хранения улова и его транспортировки в порт в живом виде: краболовы оборудуются специальными RSW-танками с охлажденной морской водой.

Проект 03141 разработан компанией «Викинг» — это универсальные суда модульной концепции, способные вести добычу и транспортировку живого краба, работать как краболов-процессор, ярусолов или креветколов.

Основные характеристики краболова проекта 03141:
Длина 63,27 м
Ширина 10,6 м
Водоизмещение 1586 тонн
Объем перевозки живого краба до 100 тонн

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: paluba.media

