Модернизация здравоохранения. Обзор

В обзор включены завершённые проекты, ранее не опубликованные на сайте

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В Москве закончен ремонт в филиале детской поликлиники № 125 на Новгородской улице в Лианозово

Поликлиника стала значительно комфортнее. Расширена входная зона, сделан отдельный вход для детей с ОРВИ, проведена более удобная для посетителей перепланировка кабинетов. В здании разместили физиотерапевтический блок и новую технику, в том числе для продвинутой диагностики. Также благоустроена прилегающая территория.

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Отрадненская поликлиника в Ленинградской области открылась после капитального ремонта

Городская поликлиника города Отрадное Кировского района Ленинградской области открыла свои двери после рекострукции.

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Трёхэтажное здание больницы было построено еще в 70-х годах. А последний ремонт проводился в далеком 1990-м году. Поэтому поликлиника уже устарела во всех смыслах — и не могла удовлетворять потребностям в качественной и современной медицинской помощи.

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Капремонт начался в 2019 году и закончится в конце текущего года. Однако уже сегодня старое здание не узнать — проведена полна замена всех коммуникаций, выполнены ремонты нескольких этажей, обновлена часть фасада.

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Кроме того, теперь Отрадненская поликлиника «соответствует принципам бережливости, открытости и комфортной среды для пациентов» — в ней предусмотрены открытая регистратура, разделение потоков, расположение рентгенологии и травматологии на 1 этаже, продумана удобная навигация. Значимым событием стало оборудование учреждения компьютерным томографом — вторым в Кировском районе.

В детское отделение теперь можно пройти через отдельный̆ вход. А ещё там, где малышня будет ждать приёма врачей̆, теперь показывают мультики. Установлены плазмы и постоянно крутят «Смешариков». Есть игровая зона.

Также в детском отделении есть своя открытая регистратура, кабинет неотложной помощи и комнату матери и ребенка.

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Ремонтные работы продолжались и в пандемию.

По уточнению пресс-службы Кировской администрации, общая стоимость работ составила около 110 млн рублей. Капремонт поликлиники стал первым объектом в Кировском районе, реализованном в рамках национального проекта «Здравоохранение» и стратегии развития здравоохранения Кировского района.

Обновленная поликлиника г. Отрадное сможет предоставлять медицинскую помощь более чем 21 тысяче взрослых и более чем 4 тысячам маленьких пациентов.

Новая амбулатория открылась в селе Мгачи Сахалинской области

В населенном пункте проживают 750 человек, и необходимость в современном лечебном учреждении назрела давно. До сегодняшнего дня сельчане получали медицинскую помощь в приспособленном деревянном здании 1954 года постройки.

Ежедневно здесь смогут принимать до 30 пациентов.

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В учреждении организован прием врача общей практики, хирурга, акушерки. Работают физиотерапевтический кабинет и клинико-диагностической лаборатория, предусмотрен дневной стационар. В амбулатории созданы все условия для работы выездных бригад — уже составлен график визитов узких специалистов из центральной районной больницы.

Особое внимание в Сахалинской области уделяется сельским территориям. Сейчас возводится несколько ФАПов в южной и центральной частях Сахалина. В этом году начнётся строительство амбулаторий в Чапланово Холмского района и Ильинском Томаринского района, а также ФАПа в селе Советском Долинского района.

После ремонта открылась инфекционная больница в Набережных Челнах в Татарстане

В мае 2018 года здесь был начат капитальный ремонт корпуса «В». Приобретено медицинское оборудование, мебель, другое оснащение.

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© tatarstan.ru

© tatarstan.ru

© tatarstan.ru

© tatarstan.ru

«Набережно-Челнинская инфекционная больница» имеет статус межмуниципального центра для 17 прикрепленных районов Татарстана. Учитывая высокий уровень трудовой миграции, территориальную близость аэропорта «Бегишево» и ОЭЗ «Алабуга», больница является значимым объектом по обеспечению биологической безопасности региона.

Новые фельдшерско-акушерские пункты открыли в сёлах Тихонькая и Талда Усть-Коксинского района Республики Алтай

Старое здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Тихонькая было построено в 1960-х годах. Новое будет обслуживать более 400 человек.

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В фельдшерско-акушерском пункте расположены смотровой и процедурный кабинеты. Жители получили возможность сдавать анализы и проходить различные медицинские процедуры в более комфортных условиях. Медицинскую помощь здесь будут оказывать фельдшеры, в ФАП будет приезжать бригада врачей из Усть-Коксинской районной больницы, будут проводить приёмы узкие специалисты.

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Ещё один фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Талда Усть-Коксинского района. Он будет обслуживать порядка 700 человек.

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Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в регионе продолжается. В этом году в селах республики планируется построить 16 ФАПов, в том числе в селе Огневка Усть-Коксинского района.

В Волоконовском районе Белгородской области после капитального ремонта открыто инфекционное отделение центральной районной больницы

Современное и красивое здание, отвечающее всем требованиям, укомплектовано всем необходимым оборудованием.

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Здесь обновлен фасад, заменены окна, двери, система водоснабжения и отопления, канализации, сантехника, отремонтированы приемный покой, изолированные боксы с санузлами и отдельными входами. Особое внимание уделено обустройству среды для маломобильных групп пациентов. Для них сделаны просторные подступы к местам санитарного обслуживания.

Инфекционное отделение рассчитано на 17 коек, из них 6 — детских, 11 — взрослых.

В двух сёлах Курганской области начали работу современные модульные фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории

Жители поселка Старый Просвет и соседних посёлков теперь получают медицинскую помощь в новой амбулатории. Современное модульное здание ярко выделяется на фоне старых деревянных, 1961 года постройки с печным отоплением и без канализации, где раньше располагалась амбулатория. В новом уютном здании есть всё для того, чтобы было комфортно и медицинским работникам, и пациентам.

© kurganobl.ru

Медицинскую помощь здесь получают более 6 тысяч человек. На приём можно записаться по телефону. Работают кабинет врача общей практики, стоматологический, гинекологический, прививочный и процедурный кабинеты, палата дневного стационара. Обслуживают пациентов 14 сотрудников, в том числе врач-стоматолог и два фельдшера. Пациенты довольны и новым зданием, и специалистами.

© kurganobl.ru

Жители курганского микрорайона Зайково теперь тоже получают помощь в новом современном здании. Здесь начал работать модульный фельдшерско-акушерский пункт. Главный врач Курганской поликлиники № 1 Сергей Жуков, в ведении которого находится ФАП, подчеркнул, что медицинский пункт здесь работал всегда, однако старое здание износилось и не отвечало современным требованиям. В новом ФАПе прием ведут фельдшер и медсестра, они оказывают жителям отдаленного микрорайона Кургана первую помощь, направляют их при необходимости в поликлинику.

«Население здесь растет. Около 5 лет назад в Зайково проживали около 300 человек, сейчас уже около 600. Старое здание было ремонтировать нецелесообразно, и Правительством Курганской области было принято решение о строительстве нового ФАПа», — подчеркнул Сергей Жуков.

Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда в поселке Грицовский Веневского района

Это единственное в регионе учреждение, предназначенное для лечения ветеранов войн и труда, а также реабилитации представителей старшего поколения. Госпиталь был открыт в 1995 году, в канун 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. И за эти годы ни разу полностью капитально не ремонтировался. Теперь это исправлено. В рекордные сроки — за 133 дня — здание было полностью обновлено.

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Полностью завершён капитальный ремонт на втором этаже, где находятся зал лечебной физкультуры, гериатрическое отделение и терапевтическое отделение. Для отделки использованы современные износостойкие материалы с высоким уровнем звукопоглощения, пожаробезопасности, соответствующие всем требованиям для использования в медучреждениях. Полностью заменены все трубы и радиаторы, проводка, установлены современные системы освещения, система сигнализации для экстренного вызова медицинского работника.

© tularegion.ru

© tularegion.ru

© tulapressa.ru

© gazeta-venev.ru

Для инвалидов в помещениях расширены все дверные проемы. В коридорах установлены специальные поручни-отбойники (более 420 метров). Новые архитектурные решения (собственный дизайн-код и интуитивно понятная система навигации) позволили сделать зону ожидания для пациентов более комфортной.

В селе Райков в Хакасии открыта новая врачебная амбулатория

В Усть-Абаканском районе начало работу медучреждение. Врачебная амбулатория в селе Райков Усть-Абаканского района включает в себя дневной стационар, аптечный пункт, приёмные детского и взрослого населения. Трудиться здесь будут фельдшер и четыре медсестры, две из которых общей врачебной практики. Раз в неделю будет проводить приёмы врач из соседнего населенного пункта.

© r-19.ru

Амбулатория рассчитана на 21 посещение в смену. В ней будут обслуживаться более 1500 человек — это жители села Райков и около 500 жителей из близлежащих населенных пунктов (Шурышев, Баинов, Хоных).

В подмосковных Озёрах открыли взрослую поликлинику после ремонта

В г. Озёры после капитального ремонта свою работу возобновила взрослая поликлиника. Работы в ней были проведены в рамках реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

Подрядная организация «Стройразвитие-М» первоначально выполнила работы по демонтажу и разбору внутренних конструкций. Были оставлены только несущие стены, кладка которых позволяла провести укрепление с помощью замены перекрытий.

© crb-ozery.ru

Вместо пришедших в негодность деревянных балок смонтированы мощные железные, осуществили укрепление дверных проёмов и окон, провели работы по заливке пола бетоном.

© ozregion.ru

© ozregion.ru

© ozregion.ru

© ozregion.ru

© ozregion.ru

После выполнения первого этапа работ строители занялись фасадом здания.

«На первом этаже расположился просторный холл, где медработники проконсультируют пациентов. Также в левом крыле первого этажа находится всё, что касается хирургического направления, в правом — профилактическое направление. На втором этаже расположились кабинеты узких специалистов», — сообщил главный врач Юрий Володин.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://online4...apremonta-98915

https://sakhali...f98d14544723428

https://tatarst...ews/1738484.htm

https://altai-r...-archive/32067/

https://belregi...ex.php?ID=37781

https://kurgano...sko-akusherskie

https://tulareg...EMENT_ID=253959

https://r-19.ru...hranenie/97243/

http://ozregion.ru/novosti/realis_programs/23100-v-ozerah-otkryli-vzrosluyu-polikliniku-posle-remonta.html