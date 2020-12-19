Новый детские сады открыли в регионах часть 3

Тюменская область

© duma.tyumen-city.ru

Новый корпус детского сада № 146 «Эврика» открылся в микрорайоне Суходолье. Дошкольное учреждение на 663 места включает 15 групп, три из которых — для малышей до 3 лет.

© duma.tyumen-city.ru

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Республика Алтай

В Горно-Алтайске открыт новый детский сад © gorno-altaisk.info

18 декабря прошло открытие детского сада «Василек» в Горно-Алтайске, построенном в рамках реализации национального проекта «Демография». Детский сад рассчитан на 100 мест, из них 40 предназначены для детей ясельного возраста. В здании есть все необходимое для полноценного развития детей — спортивный и музыкальный залы, новая мебель, компьютерное оборудование, кабинеты психолога и логопеда и многое другое. Здание построено с соблюдением всех норм безопасности, санитарных норм, есть медицинский блок.

© gorno-altaisk.info

© gorno-altaisk.info

© gorno-altaisk.info

https://www.gor...nfo/news/125939

Республика Башкортостан

В селе Куяново Краснокамского района состоялось торжественное открытие детского сада на 95 мест © building.bashkortostan.ru

9 декабря, в селе Куяново Краснокамского района состоялось торжественное открытие детского сада на 95 мест, который был построен в рамках реализации Республиканской адресной инвестиционной программы. Государственным заказчиком выступило Управление капитального строительства Республики Башкортостан. Общая площадь дошкольного учреждения составляет более тысячи квадратных метров. Всего на реализацию проекта потребовалось порядка 84 млн. рублей.

В селе Куяново Краснокамского района состоялось торжественное открытие детского сада на 95 мест © building.bashkortostan.ru

В селе Куяново Краснокамского района состоялось торжественное открытие детского сада на 95 мест © building.bashkortostan.ru

https://buildin...er/news/327455/

В с. Рсаево Илишевского района открыл свои двери новый детский сад на 50 мест © building.bashkortostan.ru

В с. Рсаево Илишевского района введен в эксплуатацию новый детский сад на 50 мест. В детском саду предусмотрены: универсальный зал, помещения для проведения музыкальных и спортивных занятий, а также медицинские блоки, прачечная и пищеблок. Территория детского сада благоустроена игровыми площадками, теневыми навесами и малыми архитектурными формами.

https://buildin...er/news/330072/