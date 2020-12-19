Российская компания изготовила новые модели спецтехники на шасси КАМАЗ

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АО «Коминвест-АКМТ», являющаяся производителем и поставщиком техники для дорожного строительства, ремонта и содержания дорог, коммунальной техники, техники для содержания аэродромов, лесоперерабатывающей техники и техники для добычи и сортировки рудных и нерудных материалов, в марте 2020 года разработало и изготовило новую модель подметально-уборочной машины ПУМ-6Х на шасси двухосного пятикубового самосвала КАМАЗ-43253.

Новая модель с водяным баком объемом 1500 л имеет максимальную скорость передвижения 60 км/ч и способна подметать на скоростях от 0 до 40 км/ч.

Ширина уборки составляет 2,96 метра.

В числе навесного оборудования, которое имеет ускоренную замену, имеется распределитель со щеткой и отвалом, термос-бункер, пневмонабрызг, пылесос и поливомойка.

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В октябре 2020 года компания представила новую машину для для обслуживания аэродромов МРР-К30-01 на модифицированном шасси КАМАЗ 65115 с баком 8000л и штангой с максимальной рабочей шириной 24м (раскладка штанги позволяет распределять реагенты на ширину 24м, 12м или 3м), которая предназначена для распределения жидких противогололедных реагентов на скорости до 50 км/ч на большие площади аэродромных покрытий, такие как ВПП, РД, П и МС ВС.

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В настоящий момент компания выпускает девять видов спецтехники для летнего и зимнего содержания дорог, в частности комбинированные дорожные машины, вакуумные и механические подметально-уборочные машины, распределители реагентов, снегопогрузчики лаповые, фрезерно-роторные снегоочистители, многофункциональные машины, оборудование для откоса травы.