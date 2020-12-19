Роботизированная ферма открылась в Кировской области

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Одна из самых крупных сельскохозяйственных организаций Белохолуницкого района Кировской области СПК «Быданово» завершило строительство новой роботизированной фермы беспривязного содержания коров на 224 головы.

Два робота (на 60 голов каждый) обслуживает один специалист и один подсобный рабочий, тогда как на линейном доении и привязном содержании на это же количество коров необходимо гораздо больше работников. Кроме того, роботизированное доение позволяет вовремя обнаружить заболевание вымени животного, которое может сказаться на качестве молока, а это здесь главный приоритет — только продукт класса «экстра» сразу отправляется на кировское молокоперерабатывающее предприятие.

Объём инвестиций составил 59 миллионов рублей.

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В планах у кооператива установить еще два робота-дояра, а также закупить роботов-подталкивателей корма на фермы. Поголовье «Быданово» сегодня насчитывает порядка 1150 голов крупного рогатого скота, из которых 490 — коровы. А в ближайшие пару лет численность стада планируют довести до 1800 голов КРС, а коров — до 650. Продуктивность стада, которая сейчас превышает 9400 кг молока, планируют повысить за счет модернизации до 10000 кг.

Кооператив интенсивно осваивает новые технологии в растениеводстве и животноводстве, внедряет современные методы работы. Предприятием накоплен большой опыт селекционной работы с животными, что позволило завоевать статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Однако основным направлением деятельности хозяйства стало производство молока.