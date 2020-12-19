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Брянск (Bryansk) 2011-2020. Было-Стало

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/iA6VaMZGkhA
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iA6VaMZGkhA

Брянская область
  • Нет аватара termometrix
    19.12.2023:02:58

    Спасибо!

    #1219250
  • Нет аватара cheri
    20.12.2013:43:21

    Необычайно много новостроек и отремонтированных дорог.

    #1219298
  • yasensvet.livejournal.com yasensvet
    20.12.2014:21:55

    То что сделали с дворцом культуры им. Медведева(14.38) ничего кроме матов не вызывает. Этим не гордиться надо, а задвигать по-дальше чтобы никто не увидел.

    #1219305
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