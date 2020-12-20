Обзор строительства и реконструкции дорог и мостов

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Завершен капитальный ремонт цепных мостов в Псковской области.

Цепные мосты через реку Великая города Острова — объект культурного наследия федерального значения 1853 года постройки. Это единственные цепные транспортные мосты, сохранившиеся на территории России. Конструкция мостового перехода состоит из двух одинаковых мостов (Северного и Южного), пересекающих в одном створе оба рукава реки. Искусственные сооружения длиной 108 метров каждое являются уникальными и особенно ценными памятниками архитектуры и строительной техники.

В перечень работ по реставрации вошли подготовка территории строительства, капитальный ремонт Северного и Южного мостов, сооружение автодороги, устройство электроосвещения и молниезащиты, переустройство сетей связи, реставрация металлоконструкций (цепей), расчистка металлической фермы пескоструением.

Капитальный ремонт (реставрация) объекта проводился с октября 2019 года и завершен в ноябре 2020 года — на месяц раньше срока, определенного датой контракта. Это стало возможным в том числе благодаря федеральной поддержке. Так, на реставрацию цепных мостов в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» из федерального бюджета выделено порядка 270,5 млн руб., в том числе 100 млн руб. — в 2019 году, 170,5 млн руб. — в текущем.

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«Объект непростой и нужный. С 1953 года здесь не было капитального ремонта. На восстановление мостов решением руководства Федерального дорожного агентства было выделено больше 300 млн рублей. Очень важно, что в процессе работ удалось сохранить изначальный, исторический облик. Здорово и то, что современные технологии здесь тоже нашли свое применение», — отметил глава региона.

«Отрадно, что благодаря труду дорожников удалось сохранить такой уникальный объект, — подчеркнул заместитель руководителя Росавтодора Виктор Тимофеев. — Со своей стороны Росавтодор всегда готов поддержать значимые проекты, которые улучшают состояние дорожной инфраструктуры в регионах и делают комфортной жизнь граждан нашей страны».

Отдельные слова признательности губернатор выразил руководству Росавтодора, поблагодарив за конструктивное взаимодействие и поддержку, которая была оказана региону. Михаил Ведерников также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В целом объем государственной поддержки дорожного хозяйства Псковской области из федерального бюджета в 2020 году составляет 1,8 млрд руб. На ремонт сельских дорог региона направили 238 млн руб., объем иных межбюджетных трансфертов составил 1 587,3 млн руб. Из них 698,8 млн руб. выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», включая приведение в нормативное состояние автодорог в Псковской агломерации. Другую часть иных межбюджетных трансфертов — 888,5 млн руб. — планируется направить на продолжение строительства северного обхода г. Пскова, капитальный ремонт моста через реку Шелонь на 10-м км автомобильной дороги Дубровка — Дедовичи в Дедовичском районе, а также на ряд других объектов в регионе.

В Костромской и Ярославской областях отремонтировали 44 км федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо»

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© cdn.rosavtodor.gov.ru

Завершен капитальный ремонт автодороги Р-132 «Золотое кольцо» на участке Ярославль — Кострома с 48 по 72 км и ремонт на участке с 10 по 30 км.

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В ходе проведения капремонта на отрезке автодороги от села Левашово до Костромы дорожники привели в нормативное состояние полосу отвода, исправили продольный профиль и расширили проезжую часть. Кроме того, специалисты устроили переходно-скоростные полосы. Дорожное покрытие здесь выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На объекте построены и отремонтированы 64 водопропускные трубы, переустроены линии электроосвещения, общей протяженностью 4 километра, установлено 6,5 км барьерного ограждения, 1,6 км перильного ограждения, 14 автопавильонов, 586 дорожных знаков и более 700 сигнальных столбиков. В рамках капитального ремонта наземный пешеходный переход на 70-м км трассы обустроен светофором с кнопкой вызова сигнала.

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В рамках ремонта на участке II технической категории с 10 по 30 км автодороги от границы города Ярославля до деревни Гумнищи Некрасовского района специалисты расчистили полосу отвода, уложили новое дорожное покрытие и заменили элементы обустройства автодороги.

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Протяженность участка автодороги Р-132 «Золотое кольцо» от Ярославля до Костромы 73 километра, от Костромы до Иваново — 92 километра. Среднесуточная интенсивность дорожного движения здесь составляет более 15 тысяч автомобилей в сутки.

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Движение по новому мосту в Преображеновке Липецкой области открыто

В Преображеновке открыли для движения новый мост. Реконструкция переправы через реку Воронеж близится к завершению. Осталось укрепить бетоном и плитами откосы правосторонней части насыпи. Затем подрядчику предстоит полностью демонтировать прежнюю переправу и временные объездные дороги, а также рекультивировать землю на их месте.

В основании моста — буронабивные сваи глубиной заложения до 11 метров и монолитные стенки, служащие ледорезами. Пролётные строения от возможного натиска льда защищают также ледоперевальные брусья. Перила и барьерное ограждение на время ледохода можно будет снимать.

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В Рязанской области сдана в эксплуатацию новая дорога, соединившая населенные пункты двух районов

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Дорога Церлево — Чубарово протяженностью 5,5 километров соединила населенные пункты двух районов: Чучковского и Сасовского. До настоящего времени прямого сообщения между селами не было, а путь в объезд составлял почти 90 километров.

Строительство объекта началось в октябре прошлого года. Тогда были проведены все необходимые подготовительные работы, после чего подрядчик начал возводить земляное полотно и установил 12 водопропускных труб. С началом нового сезона строители приступили к основному этапу работ: уложены песчано-подстилающий слой, щебеночное основание и асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, проведено обустройство дороги: установлено 43 дорожных знака и 550 погонных метров барьерного ограждения.

Общая стоимость проекта — более 160 млн рублей.

С введением в эксплуатацию дороги Церлево — Чубарово существенно упростилось автосообщение и между райцентрами: Чучково и Сасово.

Работы по развитию дорожной инфраструктуры Чучковского района будут продолжены. Так уже в ближайшие годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать более двадцати километров дороги Чучково — Церлево — граница района.

Завершился ремонт моста через Байгору в Грязинском районе Липецкой области

Завершился ремонт моста через реку Байгора на пятом километре автодороги Грязи-Коробовка, которая соединяет райцентр с несколькими сёлами. Объект сдан в эксплуатацию.

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Путепроводу более 40 лет, серьёзного ремонта переправы не проводилось. Подрядчику пришлось полностью разобрать конструкции мостового полотна — до пролётных балок. Специалисты усилили насадки береговых опор, отремонтировали подферменники, установили новые резиново-металлические опорные части взамен разрушенных. Затем балки вернули на место и устроили новое мостовое полотно: трёхсантиметровый выравнивающий слой, гидроизоляция, защитный слой с металлической сеткой и два слоя асфальтобетона.

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Были переустроены сопряжения, смонтировано новое оцинкованное барьерное ограждение и перила из композитных материалов. Отремонтированы также подходы к мосту. Общая длина объекта — 161 метр. Работы велись с начала марта, и обошлись в 36,6 млн рублей, выделенных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Усольском районе Иркутской области завершён ремонт двух автодорог

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Их привели в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Участок пути между населёнными пунктами Большежилкина и Култук длиной девять километров находился в плохом состоянии. Разрушенный асфальт там сменялся гравийным покрытием. Во время ремонта специалисты компании — подрядчика заменили водопропускные трубы, восстановили профиль трассы, уложили выравнивающий слой и асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку, установили дорожные знаки, сигнальные столбики. На остановках общественного транспорта смонтированы автобусные павильоны. Ширина проезжей части теперь составляет шесть метров, с обеих сторон сделаны укреплённые обочины шириной по 0,5 метра.

Сдан в эксплуатацию участок региональной дороги «Подход к Ангарску», протяженностью четыре километра. Там строители устроили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, уложили почти семь тысяч тонн нового асфальта.

Благоустроены остановочные пункты, заездные карманы и тротуары, установлены четыре новых автопавильона. Также в Усольском районе завершается ремонт дороги, соединяющей подход к Ангарску с деревней Буреть. Подрядчик заменил слабый грунт, восстановил земляное полотно, уложил асфальт. Работ будут завершены в ближайшее время.

Мост в Чаплыгинском районе Липецкой области отремонтирован в рамках нацпроекта

В Чаплыгинском районе сдан в эксплуатацию ещё один объект национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отремонтирован мост через реку Раковая Ряса на шестом километре автодороги Зенкино-Новополянье.

© admlip.ru

Как сообщает региональное управление дорог и транспорта, мост небольшой, его длина всего 40 метров, но востребованный. Путерповод соединяет две части села Зенкино. Кроме того, в сезон по нему ездит много большегрузов соседнего агрохолдинга, вес машин с зерном и сахарной свёклой доходит до 40 тонн. В хорошую погоду, когда можно пользоваться грунтовыми дорогами, поток усиливается транзитным транспортом — через Зенкино лежит короткая дорога из Лебедяни в Чаплыгин.

© admlip.ru

Чтобы привести мост в порядок, подрядчику пришлось почти полностью разобрать всю конструкцию и потом собрать её заново. За полгода строители демонтировали дорожное полотно, сняли пролётные балки, обследовали опоры, отремонтировали и усилили ригели, заменили опорные детали и обустроили проезжую и пешеходную части с ограждением. Длина объекта с подходами — 141 метр, ремонт обошёлся в 23 миллиона рублей.

© admlip.ru

Всего в рамках нацпроекта в этом году в Липецкой области на региональных дорогах отремонтировано четыре моста, в Преображеновке построен новый путепровод. Кроме того, продолжается возведение нового путепровода на трассе Липецк — Грязи в посёлке Новая Жизнь.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершился ремонт дороги от Бабынино до Утешево в Калужской области

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В Бабынинском районе завершился ремонт 12 километрового участка дороги от районного центра до села Утешево. Эта автодорога — прямая связь между Бабынино и трассой Вязьма-Калуга.

На отремонтированном участке дорожники заменили девять водопропускных труб, устранили колейность и просадки, уложили два слоя асфальта. Гарантийный срок эксплуатации дороги — семь лет.

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В настоящее время качество работ проверяют специалисты.

Финансирование работ составило 180 миллионов рублей.

В Буйском районе Костромской области введен в эксплуатацию железобетонный мост через реку Тебза

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В Буйском районе на автодороге «Кострома-Сусанино-Буй» после капитального ремонта введен в эксплуатацию железобетонный мост через реку Тебза, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области. Мост через реку Тебза протяжённостью 73 м был построен в 1973 году и капитально не ремонтировался ни разу. Мостовое сооружение находится на 86 километре одной из самых востребованных трасс в регионе «Кострома-Сусанино-Буй» — ежедневно по ней проезжает более 5 тысяч машин.

© adm44.ru

Ремонтные работы выполняло Солигаличское мосто-эксплуатационное предприятие № 8. На сооружении отремонтированы опоры и пролётные строения, часть балок пролётных строений заменены на новые. Отремонтированы элементы водоотвода, перильных ограждений, полностью заменено мостовое полотно, тротуары, нанесена разметка, установлены дорожные знаки. На приведение моста в нормативное состояние из областного дорожного фонда направлено порядка 29,5 млн руб.

На время работ движение транспорта осуществлялось реверсивным методом со светофорным регулированием. В настоящее время автотранспорт движется в штатном режиме. С 2015 года в Буйском районе отремонтированы мосты через р. Письма, Меза и Шача.

Сегодня в регионе работы идут ещё на нескольких инженерных сооружениях, в том числе на мосту через реку Вочь в Павинском районе, реку Нужная в Межевском районе, идёт реконструкция мостового сооружения через Шачу в Костромском районе. Ввод в эксплуатацию этих переправ планируется в 2021 году.

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В ТОСЭР «Мценск» Орловской области завершено строительство дороги к промышленным объектам

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Для обеспечения эффективной реализации новых инвестиционных проектов на территории моногорода было принято решение о выделении дополнительных средств из Дорожного фонда Орловской области на ремонт дороги в промышленной зоне.

Стоимость дороги составила 22 млн рублей. В настоящее время строительство дороги завершено, ведется приемка работ.

Отметим, что территория опережающего социально-экономического развития «Мценск» является эффективным инструментом вовлечения предпринимательского сообщества и активных организаций в инвестиционную деятельность.

Деятельность резидентов ТОСЭР уже приносит первые положительные результаты. В настоящее время функционирование ТОСЭР «Мценск» позволило привлечь 11 резидентов, которыми вложено в реализацию инвестиционных проектов более 2,2 млрд рублей, создано 472 новых рабочих места, и получено выручки на общую сумму 287 млн рублей.

Пост сделан с содействием блогера Human RS !