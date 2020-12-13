Обзор строительства и реконструкции дорог и мостов

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В обзор включены новости, ранее не опубликованные на сайте.

Ведущие к двум курортам Кабардино-Балкарии федеральные трассы отремонтировали

На обоих участках по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» переустроили и усилили дорожную одежду, а также заменили элементы обустройства, в том числе на примыканиях и пересечениях. Дорожники отфрезеровали старое покрытие и устроили выравнивающий слой из асфальтобетона. Затем уложили еще один — из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Отметим, что на отдельных участках А-154 заменили дорожную одежду и элементы водопропускных труб, а также устроили водоотводные лотки.

Кроме того, обновили металлическое барьерное ограждение, устроили бортовые камни, нанесли разметку термопластиком и установили новые дорожные знаки. В Урвани и Аушигере на опорах стационарного освещения заменили обычные светильники на энергосберегающие. Напомним, на участке трассы Р-217 современные линии электроосвещения были построены в 2018 году. Для комфорта и безопасности жителей обновили автопавильоны, заездные карманы и посадочные площадки автобусных остановок.

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В рамках работ по обустройству в г. Чегеме установили надземный пешеходный переход с подъемниками, на пересечении трассы «Кавказ» с ул. Советской оборудовали светофор с кнопкой вызова (445-й км), а на выезде из города на примыкании с ул. Кабардинской — еще один, но транспортный. На трассе А-154 рядом со школой в Урвани дорожники до конца 2020 года завершат устройство пешеходного светофора с кнопкой вызова, ликвидировав тем самым место концентрации ДТП. Добавим, что два соседних участка защитили слоями износа: 16 км в п. Кашхатау в 2019 году (с 25 по 41 км А-154), а в этом году — 5 км в Нальчике (с 450 по 455 Р-217).

***Ежедневно по трассе «Кавказ» проезжает порядка 25 тыс. автомобилей, а по автодороге А-154 Урвань — Верхняя Балкария — Уштулу — 5 тыс. В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ» находится почти 395 км федеральных автомобильных дорог общего пользования.

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Новую дорогу построили для резидентов ТОР «Хабаровск»

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Завершилось строительство автомобильной дороги, которая связала индустриальный парк «Авангард» с улицами Автономная и Промывочная. Работы велись в рамках создания инфраструктуры для резидентов ТОР «Хабаровск». На строительство объекта транспортной инфраструктуры из краевого бюджета было выделено почти 269,5 млн рублей.

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Протяженность автодороги с асфальтобетонным покрытием составила 1,3 километра. Движение организовано по двум полосам. С обеих сторон обустроены широкие обочины и кюветы. Вдоль трассы предусмотрено устройство новой линии наружного освещения, а также нового моста через Чёрную Речку. Вблизи частной жилой застройки обустроены тротуары, реконструированы все примыкания и съезды. Новая трасса рассчитана на движение как легкового, так и большегрузного транспорта.

18 километров дороги Гаврилов-Ям — Пружинино в Ярославской области отремонтировано благодаря нацпроекту

Ремонт трассы Гаврилов-Ям — Пружинино находится в завершающей стадии. Работы выполняются по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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В ходе ремонта выполнен большой объем работ. Дорожное основание усилено благодаря холодной регенерации покрытия, уложено два слоя асфальта. Кроме этого, отремонтированы водопропускные трубы, обочины укреплены смесью щебня с отфрезерованным материалом, нанесена горизонтальная разметка термопластиком.

© yarregion.ru

По дороге проходят маршруты автобусов, в том числе школьных. Старые железные остановки заменили на новые — железобетонные. Для комфорта и безопасности передвижения пешеходов обустроены тротуары общей протяженностью порядка трех километров. Сейчас подрядчик завершает работы по обновлению дорожных знаков, устройству барьерного и перильного ограждения.

© yarregion.ru

© yarregion.ru

© yarregion.ru

В Сунском районе Кировской области отремонтировали мост через реку Суна

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В Сунском районе состоялась приемка отремонтированного моста через реку Суна. Приемочная комиссия в составе представителей Дорожного комитета Кировской области, обслуживающей организации, подрядчика и общественности в целом положительно оценила выполненные работы, которые были реализованы в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы».

Мост через реку Суна был построен в 1987 году, и находился в эксплуатации 33 года. За это время на мосту обветшала пешеходная часть, на некоторых участках отсутствовало перильное ограждение, на дорожном покрытии были многочисленные ямы.

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Длина моста составляет 68,8 метров. Для удобства и безопасности граждан подрядчик «МостСтрой» расширил тротуарную часть, а также заменил все разрушившиеся конструкции моста.

Стоимость ремонта моста через Суну составила 37 млн рублей. До конца месяца будут сданы еще три объекта — мосты через реку Кырчанку в Нолинском районе, реку Быстрицу в Кумёнском районе и через реку Коса в Зуевском районе. Общая стоимость ремонта мостов составила почти 254 млн рублей.

© kirovreg.ru

© kirovreg.ru

© kirovreg.ru

© kirovreg.ru

Отремонтирована дорога Петровское — Караш — Захарово в Ярославской области

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Порядка 10 километров трассы Петровское — Караш — Захарово в Ростовском районе отремонтировано в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик готовит объект к сдаче.

В ходе ремонта подрядная организация ООО «ДЭП-57» уложила новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, обустроила съезды, тротуары и посадочную площадку, укрепила обочины. Кроме того, установлено барьерное ограждение на опасных участках трассы, нанесена разметка термопластиком, установлено около трехсот дорожных знаков. Сейчас завершаются работы по благоустройству. Стоимость проекта согласно контракту — 105 миллионов рублей.

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В Амурской области завершена реконструкция 28 км трассы А-360 «Лена»

Участок с 63 по 93 км федеральной автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер — Якутск пролегает в районе перевала Ольдогой в Тындинском районе.

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Для обеспечения более комфортных условий проезда проектом было предусмотрено спрямление трассы. Таким образом, протяженность объекта, включенного в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», сократилась до 28 километров.

Участок доведен до параметров III категории: вместо покрытия переходного типа устроено асфальтобетонное, благодаря чему пропускная способность теперь составляет более 4 тыс. автомобилей в сутки. В рамках реконструкции на объекте построено 10 мостов общей длиной 537 пог. м и 30 водопропускных труб, выполнен большой объем земляных работ — более 5 млн. кубометров грунта.

С 2011 года на участке от Невера до Тынды после строительства и реконструкции подведомственным Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» в нормативное состояние приведено более 108 километров федеральной трассы А-360 «Лена». В настоящее время продолжаются работы еще на двух объектах общей протяженностью более 25 километров: участок с 165 по 172 км планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, с 38 по 58 км — в 2024 году.

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Завершен капремонт моста через реку Ветху в Пошехонском районе Ярославской области

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Завершены основные работы по капитальному ремонту моста через реку Ветху на автомобильной дороге Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец. Старое сооружение находилось в предаварийном состоянии и не выдерживало высокую транспортную нагрузку. Теперь объект соответствует всем требованиям безопасности.

Мост расположен в населенном пункте Ясная Поляна и имеет большое значение как для местных жителей, так и для страны в целом — по нему осуществляется перевозка тяжеловесных и крупногабаритных грузов из центральной части России в Северо-Западный регион и к портам, расположенным в Балтийском море. Вместе с подходами длина сооружения — 160 метров. Сумма затрат на проведение капремонта — более 35 миллионов рублей.

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Специалисты демонтировали старые конструкции, отремонтировали и укрепили опоры моста, сделали водоочистные сооружения, монолитную накладную плиту, провели мероприятия по гидроизоляции и устройству нового дорожного полотна. Для организации безопасного дорожного движения обустроены барьерное и перильное ограждение, тротуар, установлены новые дорожные знаки. До конца недели будет нанесена горизонтальная разметка.

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В Костромской и Ярославской областях отремонтировали 44 км федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо»

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Завершен капитальный ремонт автодороги Р-132 «Золотое кольцо» на участке Ярославль — Кострома с 48 по 72 км и ремонт на участке с 10 по 30 км.

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В ходе проведения капремонта на отрезке автодороги от села Левашово до Костромы дорожники привели в нормативное состояние полосу отвода, исправили продольный профиль и расширили проезжую часть. Кроме того, специалисты устроили переходно-скоростные полосы. Дорожное покрытие здесь выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На объекте построены и отремонтированы 64 водопропускные трубы, переустроены линии электроосвещения, общей протяженностью 4 километра, установлено 6,5 км барьерного ограждения, 1,6 км перильного ограждения, 14 автопавильонов, 586 дорожных знаков и более 700 сигнальных столбиков. В рамках капитального ремонта наземный пешеходный переход на 70-м км трассы обустроен светофором с кнопкой вызова сигнала.

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В рамках ремонта на участке II технической категории с 10 по 30 км автодороги от границы города Ярославля до деревни Гумнищи Некрасовского района специалисты расчистили полосу отвода, уложили новое дорожное покрытие и заменили элементы обустройства автодороги.

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© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

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В Сернурском районе республики Марий Эл построен мост, с вводом в эксплуатацию которого жизнь на селе стала значительно комфортней

Мост, который был построен между деревнями Большой Торешкюбар и Средний Торешкюбар. Раньше два этих населенных пункта связывал узкий деревянный мост в одну колею, проехать по нему могли только легковые машины. Теперь здесь построена асфальтированная автомобильная дорога протяженностью 322 метра с возведением моста через реку Лаж высотой 4,5 метра, шириной 6 метров. Стоимость работ составила более 44 млн. рублей.

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В Красноярском крае капитально отремонтировали 35 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь»

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Запланированные к вводу на текущий год участки, расположенные в Ачинском, Боготольском и Козульском районах, приняты в эксплуатацию.

Работы по капитальному ремонту на всех объектах стартовали в 2018 году. Специалисты выполнили устройство конструктивных слоев дорожной одежды, заменили водопропускные трубы, укрепили обочины и кюветы, привели в порядок примыкания и пересечения, в том числе съезд к железнодорожной станции «Вагино».

В пределах водоохранной зоны реки Чулым и озера Старица устроили очистные сооружения для фильтрации сточных вод. Для отвода воды с проезжей части устроили прикромочные лотки из асфальтобетонной смеси.

Близ деревень Владимировка, Нагорново и села Белый Яр для пользователей общественного транспорта устроили тротуары, ведущие к посадочным площадкам, обновили автопавильоны, каждый из которых оснастили скамейками и урнами. Кроме того, в указанных населенных пунктах устроили нерегулируемые пешеходные переходы. Проведен также комплекс работ по дорожному обустройству: установлены новые дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесена разметка.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!