В Костромской области на деревообрабатывающем комбинате «Свеза» модернизировано производство

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В Костромской области реализован инвестиционный проект, направленный на модернизацию производства продукции деревообработки. Костромской комбинат «Свеза» вложил 60 миллионов рублей в приобретение и установку нового оборудования, которое позволит повысить эффективность использования сырья.

омбинат компании «Свеза» запустил пилотный проект по переработке древесных отходов. Здесь на производстве шпона большого формата введена в эксплуатацию линия ребросклеивания сырого шпона.

Производитель линии — ведущая японская компания.Использование данного оборудования позволит комбинату снизить расход сырья, а полученный шпон направить в готовую продукцию. Инвестиции в реализацию проекта составили более 60 миллионов рублей. В целом, благодаря запуску линии ребросклейки сырого шпона фанерный комбинат «Свезы» планирует увеличить объем выпускаемой продукции, повысить производительность сушки шпона и снизить коэффициент расхода сырья.

Фанерный комбинат «СВЕЗА Кострома» по производству берёзовой фанеры сегодня сотрудничает с 70 странами мира.

Увеличению объемов производства и экспорта способствует ежегодная модернизация и техническое перевооружение. Генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман подчеркивает особую роль взаимодействия с администрацией Костромской области и лично губернатора Сергея Ситникова в реализации инвестпроектов по модернизации предприятия на территории региона.

Так, в последние два года на комбинате в Костроме запущен в эксплуатацию модернизированный пресс ламинирования, новая линия бесшпиндельного лущения, новая упаковочная линия, а также единственный в России пресс дегидратации шпона японской компании Kitagawa. Предприятие первым в деревообрабатывающей отрасли начало применять современные технологии, которые способствуют не только повышению объемов производства, но и улучшению экологического фона в регионе.