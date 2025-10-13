Лесопромышленная группа «Свеза» завершила основной этап инвестиционной программы в Костроме. На модернизацию площадки по выпуску большеформатной фанеры направлено свыше 200 млн рублей. Проект повысил эффективность производства, уровень автоматизации и безопасность оборудования, а также улучшил условия труда сотрудников.

В течение месяца техническая служба комбината совместно с подрядными организациями провела масштабные работы. Одним из ключевых направлений стал первый этап реконструкции бассейна гидротермической обработки древесины. На него в 2025 году выделено более 50 млн рублей. Средства направлены на обновление половины верхнего строения здания, установку новых систем орошения и электрооборудования. Также были заменены полипропиленовые трубы на более долговечные из нержавеющей стали. Второй этап работ запланирован на 2026 год, а общая стоимость проекта достигнет 130 млн рублей.

Обновлена автоматическая система управления линией шлифования. Было внедрено современное программное обеспечение и установлены датчики, что повысило точность и стабильность процессов. Проведена модернизация лущильной линии и произведен ремонт термомасленной установки. Здесь специалисты заменили ключевые элементы оборудования и выполнили новое футеровочное покрытие.

Завершен плановый ремонт кровли — часть восьмилетнего проекта по обновлению зданий площадью свыше 20 тыс. м². В 2025 году отремонтировано более 2 тыс. м² кровли над участком обработки фанеры. После ремонта снизились теплопотери и улучшился микроклимат цеха.

«Мы направили более 200 млн рублей на модернизацию комбината, и эти инвестиции уже дают ощутимый эффект. Предприятие работает стабильнее, повышается точность технологических процессов, улучшаются условия труда. Поэтапное обновление оборудования позволяет нам укреплять технологическую независимость и конкурентоспособность продукции», — прокомментировал Виктор Тихонов, директор комбината «Свеза» в Костроме.