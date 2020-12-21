Установлена вторая покрасочная камера для производителя электропоездов «Ласточка» под Екатеринбургом

© spk-group.pro

В связи с ростом показателей по выпуску продукции, существующая окрасочно-сушильная камера для подготовки, покраски и сушки поверхности изделий, не стала справляться с возросшим объемом обработки.

Вторая покрасочно-сушильная камера от компании SPK GROUP позволяет осуществлять покрасочные работы локомотивов и их деталей с соблюдением всех санитарно-гигиенических и противопожарных нормативов, обеспечивая высококачественное нанесение изоляционных и лакокрасочных покрытий и сушку поверхности.

© spk-group.pro

Максимальные размеры обрабатываемых деталей составляют 17×3,12×5,1 м, вес — до 26 т. Камера оснащена системой фильтрации и освещения. Предусмотрены 2 мобильных лифт-площадки для перемещения маляров.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1yX0BvC-4AY