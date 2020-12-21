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Производство

Россия нарастила выпуск сельхозтехники в 2020 году на 30% и установили новый рекорд по экспорту

Российские заводы за первые 11 месяцев 2020 года выпустили сельскохозяйственную технику на 136,7 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее, подсчитали в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

 © tractorf.ru

Поставки сельхозтехники на внутренний рынок выросли на 46% до 121,3 млрд рублей (с НДС), поставки на экспорт увеличились на 14%, до 13,8 млрд рублей (без НДС). Экспортные поставки в денежном выражении уже превысили рекордный результат 2019 года в 12,1 млрд руб.

В ассоциации отметили, что опасаются, что резкий рост цен на металл, который составил 25-35% в зависимости от вида продукции, может сказаться на темпах производства сельхозтехники.

Наибольший рост выпуска российской сельхозтехники в количественном выражении, в частности, наблюдается в сегменте сельскохозяйственных тракторов — на 27% до 4130 штук, зерноуборочных комбайнов — на 24% до 5200 единиц, кормоуборочных комбайнов — на 24% до 641 штуки, борон — на 19% до 4 750 штук, сеялок — на 18% до 5170 штук, самоходных косилок — на 17% до 339 единиц, зерноочистительных машин — на 16% до 1440 штук, опрыскивателей — на 12% до 1100 штук.

Производство и отгрузки российской сельхозтехники растут ежегодно с 2013 года. В 2020 году рост производства обеспечили улучшение технических характеристик и качества отечественных машин, расширение модельного ряда и номенклатуры экономической эффективностью отечественных сельхозмашин, отметили в Росспецмаше.

Одной из основных программ господдержки отрасли в ассоциации назвали постановление 1432 о субсидировании производства сельхозтехники для продажи ее аграриям на льготных условиях. Объем программы на 2020 год составил 12 млрд рублей. Постановление стимулирует платежеспособный спрос на внутреннем рынке.

«Положительная динамика связана еще и с тем, что аграрный бизнес, как и сельхозмашиностроители, не прекращал свою деятельность в условиях распространения коронавирусной инфекции. В результате фермеры собрали хороший урожай не только в 2019 году, но и в текущем. Цены на их продукцию держались на уровне, который позволил приобрести больше сельхозмашин, а отечественные заводы в полном объеме удовлетворили растущий спрос», — добавили в ассоциации.

Источник: https://tractorf.ru/

Источник: https://tractorf.ru/

техника, оборудование, завод, машина, сельхозтехника, комбайн, трактор, Россия, экспорт
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    21.12.2017:29:07

    Ваше сообщение противоречит официальным данным государственного уполномоченного органа Росстата.

    Роста производства сельхозтехники нет.

    #1219435
    • Денис Коджаспиров Денис Коджаспиров
      21.12.2018:55:58

      Ссылочку на эти данные росстата вы конечно же не приведете?

      #1219446
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        21.12.2019:53:16

        Если я буду приводить все помесячные ссылки за 2019 и 2020 год, то здесь места не хватит.

        Поэтому ограничимся подсчётом тракторов сельхоз. назначения.

        В статье утверждается, что за 11 месяцев 2020 года их произведено 4130 штук.

        Пройдёмся по помесячной статистике Росстата:

        — 2019 год:

        — январь — 693 штуки,

        — февраль — 958,

        — март — 684,

        — апрель — 454,

        — май — 462,

        — июнь — 450,

        — июль — 541,

        — август — 463,

        — сентябрь — 412,

        — октябрь — 426,

        — ноябрь — 335. Итого 5878 штук.

        2020 год:

        — январь — 497 штук,

        — февраль — 557,

        — март — 515,

        — апрель — 542,

        — май — 480,

        — июнь — 543,

        — июль — 541,

        — август — 657,

        — сентябрь — 545,

        — октябрь — 645,

        — ноябрь — 791. Итого 6241 штука.

        Таким образом, виноват, прирост всё же есть:

        6241 — 5878 = 363 штуки или 106,2%.

        Это далеко не 27%, как указано в сообщении. Весь прирост образовался лишь в ноябре, до ноября производство в этом году было меньше.

        Кроме того, цифра Росстата в 6241 трактор сельхоз. назначения не соответствует цифре 4130 тракторов, приведённых в статье.

        Вероятно, и другие цифры в статье не соответствуют действительности.

        Мои данные взяты из: Росстат, «Информация о социально-экономическом положении России» (ежемесячный доклад), таблица 44.

        #1219457
    • Нет аватара Back2Rio
      21.12.2019:01:49

      А это как посчитать. Здесь главное за руками следить. Вон экспорт в рублях тоже на 14% подрос, хотя навряд ли техника за рубли продавалась. Доллар год назад 62-64 рубля стоил, сейчас 75. Фактически рост получился за счёт курсовой разницы.

      Отредактировано: Back2Rio~19:02 21.12.20
      #1219448
      • Нет аватара srustemr
        21.12.2019:46:59

        Согласен: логично сперва показать количественную составляющую, а доход — это конъектура рынка! Поэтому послепродажный сервис должен помощь как в продвижении товара, так и в имидже нашей продукции

        #1219456
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