«РД Групп» закончила предварительные испытания пальчиковых джойстиков для специализированной техники
Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, инженеры «РД Групп» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») закончили проектирование и предварительные испытания пальчиковых джойстиков серии «RDJ-377» для применения в электронных системах в качестве органов управления исполнительными механизмами дорожной, коммунальной, специальной техники, тракторов и комбайнов.
Рабочая температура составляет -40+85 °С, а рабочее напряжение — 5 В (ток потребления: менее 10 мА, выходной сигнал: 0,5-4,5 В). Максимальный угол отклонения достигает 70°, количество циклов — не менее 1 000 000. Стойкость к ударным и вибронагрузкам — до 40g.
Функциональные исполнения: самовозврат в центральное положение, самовозврат в крайнее положение (±35°), фиксация в крайнем положении (1 или 2), плавный ход 0-70°.
Проект направлен на импортозамещение и снижение зависимости от иностранных комплектующих.
