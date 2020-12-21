В Татарстане открыли производство дизельного топлива

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21 декабря состоялся запуск нового производства дизельного топлива на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО» в Нижнекамске. Установку гидроочистки средних дистиллятов (ГОСД) построили за три года.

Ежегодно установка будет перерабатывать около 3,7 миллиона тонн сырья. В проект вложили более 16 млрд рублей, его реализация длилась три года. Всего в реализацию проекта «ТАНЕКО» компания «Татнефть» вложила около 400 млрд рублей. 95% оборудования установки сделали в России.

В этом году на комплексе «ТАНЕКО» введено в эксплуатацию уже четыре новые высокотехнологичные установки.

Благодаря вводу объекта в эксплуатацию ежегодный объем производства дизельного топлива по экологическим стандартам для двигателей «Евро-6» вырастет до 7,6 миллиона тонн. Также 1 миллиона тонн в год достигнет выпуск топлива для реактивных двигателей. «Это наш вклад в развитие экономики Татарстана и России», — заявил гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов.

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