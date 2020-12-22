В Белгородской области «БЭЗРК-Белгранкорм» запустила цех по производству гранулированной соломы

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» открыл новый цех в Ракитянском районе. Он будет производить гранулированную солому.

Эта продукция используется в качестве подстилочного материала на птицефабриках, где птица выращивается при напольном варианте содержании (есть ещё клеточное содержание). До пуска собственного цеха гранулированная солома закупалась у сторонних производителей.

Линия измельчения и гранулирования соломы закуплена у одного из литовских предприятий, сумма контракта составила 166 тысяч евро. Монтаж поступившего оборудования в одном из помещений бывшего Готнянского мясокомбината выполнен специалистами БЭЗРК.

Производительность цеха составляет две тонны готовой продукции в час. Работать новое производство будет круглосуточно.