Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Белгородской области «БЭЗРК-Белгранкорм» запустила цех по производству гранулированной соломы

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» открыл новый цех в Ракитянском районе. Он будет производить гранулированную солому.

Эта продукция используется в качестве подстилочного материала на птицефабриках, где птица выращивается при напольном варианте содержании (есть ещё клеточное содержание). До пуска собственного цеха гранулированная солома закупалась у сторонних производителей.

Линия измельчения и гранулирования соломы закуплена у одного из литовских предприятий, сумма контракта составила 166 тысяч евро. Монтаж поступившего оборудования в одном из помещений бывшего Готнянского мясокомбината выполнен специалистами БЭЗРК.

Производительность цеха составляет две тонны готовой продукции в час. Работать новое производство будет круглосуточно.
Источник: https://zhizn31.ru/ekonomika/selskoe-hozyajstvo/4252.html

Белгородская область, БЭЗРК-Белгранкорм
  • Великоросс Великоросс
    22.12.2001:18:06

    Объемы поставок в Европу за последний год выросли в 16 раз. Такие подсчеты сделали в центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

    За первые восемь месяцев российские поставки сена за рубеж составили почти 60 тысяч тонн. До конца года эти объемы увеличатся еще на 10 тысяч, что станет абсолютным рекордом отрасли: еще в прошлом году поставки были на уровне 7 тысяч тонн.

    https://www.bfm.ru/news/455051

    Отредактировано: Великоросс~01:18 22.12.20
    #1219492
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,