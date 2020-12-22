В Ивановской области открыли 50 метровый бассейн

© ivteleradio.ru

В областном центре начинает работу спортивный центр «ОлимпияSPORT» с первым в регионе 50-метровым бассейном на шесть дорожек по «олимпийским» стандартам. В соответствии с достигнутыми договоренностями в комплексе смогут тренироваться воспитанники спортивных школ города Иванова.

© ivteleradio.ru

Спортивный центр площадью 9 000 кв.метров расположился на трёх этажах нового здания. В строительстве задействовали более 50 местных организаций. В открывающемся фитнес-клубе создано около 150 рабочих мест."ОлимпияSPORT" включает две зоны: «сухая» и «бассейная». В тренажерном зале площадью 1600 кв.метров и трёх залах групповых программ к услугам посетителей — более 200 единиц спортивного оборудования. Большой зал для групповых занятий площадью 400 кв. метров вмещает более 80 человек, малый зал рассчитан для проведения персональных тренировок и тренировок групп до 20 человек. «Бассейная» часть клуба представлена тремя бассейнами: помимо 50-метрового здесь также оборудован детский бассейн с тремя дорожками и гидромассажный с финской сауной и соляной комнатой.

© ivteleradio.ru

© ivteleradio.ru

© ivteleradio.ru

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