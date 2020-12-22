Суточное производство молока на фермах «ЭкоНивы» достигло 2800 тонн

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Агрохолдинг «ЭкоНива» взял очередной рубеж — 2800 тонн сырого молока в сутки. На конец 2019 года этот показатель был равен 2400 тонн.

Ударным стал последний месяц, в течение которого прибавили более 200 тонн молока в сутки. Таких результатов удалось добиться благодаря активному развитию. Начали работу четыре новых животноводческих комплекса в Новосибирской, Калужской, Воронежской областях и в Башкирии в общей сложности почти на 13 000 коров. Постоянное совершенствование системы кормления и улучшение содержания животных позволили получить 27 кг молока на одну фуражную корову (А ещё год назад средний удой на фуражную корову составлял 24,6 кг).

Общая численность фуражного стада выросла до 104 000 голов (на конец прошлого года было 97 640).

«ЭкоНива» входит в шестёрку крупнейших производителей молока в мире.

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— Это, безусловно, заслуга всей большой команды «ЭкоНивы», — говорит президент компании Штефан Дюрр. — Все, от агрономов и механизаторов до экономистов и водителей — внесли свою лепту, вкладывая в работу не только профессиональное мастерство, но и душу.По словам Штефана Дюрра, в будущем году компания продолжит развиваться и расти по объёмам производства молока, обеспечивая продовольственную безопасность страны.

Начаты экспортные поставки молока в Китай.

Производство молока в России продолжает расти. Согласно данным Росстата, производство молока в стране за 11 месяцев этого года выросло на 2,6%. Значительная заслуга в этом принадлежит Группе компаний «ЭкоНива».

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