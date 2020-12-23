«Миранда-медиа» построила новую магистральную линию связи в Крыму

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В рамках национальной программы «Цифровая экономика» «Миранда-медиа» построила и запустила новую линию связи «Симферополь-Белогорск — Старый Крым — Феодосия».

Новая трасса связи составляет 150 километров. Она позволит реализовать ключевые проекты в Крыму в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», такие как обеспечение доступа высокоскоростной передачи данных (1 гигабит в секунду) для организации цифрового телевещания для РТРС, подключение к интернету социально-значимых объектов Крыма, подключение универсальных услуг связи (таксофонов с wi-fi) в удаленных уголках Крыма.

Официальный запуск магистральной линии связи дал технический директор «Миранда-медиа» Николай Сырчин.

— Это большое развитие для отрасли телекоммуникаций Крыма в целом и для нашей компании, так как линия связи построена на новейшем оборудовании, что фактически минимизирует возможные сбои в связи и позволит пропустить трафик до 100 гигабит в секунду, — отметил технический директор «Миранда-медиа» Николай Сырчин. — Эта большая пропускная способность информации позволит ближайшие 5 лет перекрыть все потребности в объеме трафика. В Крыму пока аналогичное оборудование не использует ни одна компания отрасли.