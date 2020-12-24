Невский ССЗ передал заказчику головное грузопассажирское судно проекта PV22 «Адмирал Невельской»

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22 декабря 2020 года Невский Судостроительно-Судоремонтный завод сдал головное грузопассажирское судно проекта PV22 «Адмирал Невельской» (строительный номер 221) с арктической категорией ARC4 для сообщения Сахалина и Курил. Заказчик — АО «Сахалинлизингфлот».

Судно предназначено для перевозки 146 пассажиров в каютном размещении, генеральных грузов, контейнеров (в т.ч. рефрижераторных) и автомобилей. При осадке 5,00 м дедвейт составляет около 1830 тонн. Судно имеет возможность перевозки 24 контейнеров, в том числе 8 рефрижераторных и 6 легковых автомобилей на палубе. Груз размещается в трюме объемом 895 куб. метров и на палубе, в том числе опасные грузы в упаковке. Для грузовых операций, в том числе и на необорудованном берегу, установлен грузовой кран грузоподъемностью до 30,5 тонн при вылете стрелы от 12 м до 18 м.

Длина судна наибольшая — 75,00 м. Ширина габаритная — 16,00 м. Высота борта — 6,70 м.

Судно имеет улучшенную ледопроходимость Arc4, так как он был выполнен на базе арктического спасателя проекта MPSV07. Дальность плавания 5000 миль, автономность не менее 15 сут. Максимальная скорость 14,2 узла.

Общее количество стационарных спальных мест — 86/146 (двухместное/четырёхместное размещение).

Типы кают для пассажиров: 1 каюта класса люкс с одной койкой, индивидуальным санузлом и душем; 30 двухместных/четырёхместных кают с индивидуальным санузлом и душем (включая 1 каюту для 1-2-х пассажиров с ограниченными способностями и сопровождающего); 6 четырехместных кают, с индивидуальным санузлом и душем; каюта матери и ребенка (+ 2 каюты из числа двухместных/четырёхместных кают отвечают требованиям, предъявляемым к каютам матери и ребенка).

Ресторан для питания на 74 места рассчитан на работу в две смены. Помещения медицинского назначения включают одноместную санитарную каюту-изолятор с индивидуальным санузлом с ванной и душем, стационар на два койко-места с индивидуальным санузлом с ванной и душем и амбулаторию.

Судно имеет улучшенные маневренные качества за счет подруливающего устройства и 2-х винтов. Резервирование движения обеспечено за счет двухвальной двухдвигательной установки. Мощность главных двигателей 2×1800 кВт. Носовое подруливающее устройство — 200 кВт.

Экипаж из 22 человек размещается в 5 блок-каютах, состоящих из кабинета и спальни с индивидуальным санузлом и душем (капитан, старший помощник, пассажирский помощник капитана, старший механик, представитель компании судовладельца), 10 одноместных каютах и 9 двухместных каютах. Общее количество стационарных спальных мест для экипажа — 28. Предусмотрена одноместная каюта для лоцмана с индивидуальным санузлом.

Концепт и проектная документация судна разработаны Морским Инженерным Бюро.

Головное судно «Адмирал Невельской» было заложено 12.03.19. Спущено 28.05.2020 . Сдано 22.12.2020.Второе судно «Павел Леонов» (строительный номер 222) было заложено 01.04.19. Спущено 06.08.2020.

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