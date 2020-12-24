В Волгограде введены в эксплуатацию еще два новых детских сада

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Дополнительные 280 мест для детей ясельного и дошкольного возраста обеспечены в Волгоградской области благодаря вводу в эксплуатацию еще двух детских садов в Тракторозаводском и Кировском районах Волгограда. В настоящее время объекты, возведенные в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография», проходят лицензирование.

Построенные двухэтажные здания являются типовыми и рассчитаны на единовременное пребывание семи разновозрастных групп. В них предусмотрены просторные помещения с зонами для занятий и отдыха, спортивные залы, столовые, медицинские центры, пищеблок и административно-техническая зона. На прилегающей территории оборудовали спортивные и игровые площадки с малыми архитектурными формами, беседки, теневые навесы.

Два новых объекта на улице Героев Шипки и улице Кирова входят в число 62 детских садов, которые построены и реконструированы с 2014 года. Такой объем выполненных работ позволил обеспечить и сохранить 100% доступность учреждений для детей от 0 до 7 лет.