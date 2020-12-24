ЦНИИТОЧМАШ завершил аттестацию камер дождевания, запыления и холода для испытаний стрелкового оружия

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На полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Госкорпорацию Ростех) завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения (калибра до 30 мм) в экстремальных температурных (до ±60 градусов С) и затрудненных (запыление, дождевание) условиях. Работы проведены в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Периодическую аттестацию на соответствие требованиям программ и методик, введенных Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» в 2014 году, прошли 3 камеры: камера пыли, комбинированная камера тепла и дождя и камера холода."Аттестация стала завершающим техническим этапом по восстановлению утерянной после распада СССР уникальной технологии проведения испытаний, которой владел только наш институт", — сообщил руководитель НТЦ испытаний и экспериментальных исследований ВВСТ АО «ЦНИИТОЧМАШ» Сергей Карасев.После получения от Ростехнадзора свидетельства на измененный состав ОПО «Полигон» АО «ЦНИИТОЧМАШ» готов проводить испытания опытных и серийных закрепленных образцов вооружения на соответствие полному объему требований, закрепленных в действующей нормативно-технической документации заказчика.Как показывает многолетняя практика, именно на испытания в экстремальных температурных и затрудненных условиях приходится львиная доля отказов и поломок оружия, а прохождение образцами вооружения таких испытаний без случаев нештатного функционирования может служить гарантом их безотказной работы у потребителя.