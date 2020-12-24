Ижорский трубный завод выходит на рынок ОАЭ

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Ижорский трубный завод получил статус квалифицированного поставщика труб большого диаметра у государственной нефтяной компании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — ADNOC.

В соответствии с успешно пройденной квалификацией полный сортамент труб большого диаметра (ТБД), производимый Ижорским трубным заводом диаметром 20−56 дюймов, классов прочности до X80, с наружным и внутренним покрытием соответствует требованиям ADNOC и может использоваться в проектах компании.

«Прохождение квалификации позволит нам расширить свое присутствие в странах Персидского залива и участвовать в проектах на высококонкурентном рынке Объединенных Арабских Эмиратов. По нашим прогнозам объём потребления трубной продукции ADNOC может достигать порядка 250 тыс. тонн в год, включая трубы большого диаметра для транспортировки нефти с высоким содержанием сероводорода», — отметил директор по продажам энергетическим компаниям «Северстали» Александр Семенов.