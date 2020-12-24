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Экспорт

Ижорский трубный завод выходит на рынок ОАЭ

архивное фотоархивное фото © itz.severstal.com

Ижорский трубный завод получил статус квалифицированного поставщика труб большого диаметра у государственной нефтяной компании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — ADNOC.

В соответствии с успешно пройденной квалификацией полный сортамент труб большого диаметра (ТБД), производимый Ижорским трубным заводом диаметром 20−56 дюймов, классов прочности до X80, с наружным и внутренним покрытием соответствует требованиям ADNOC и может использоваться в проектах компании.

«Прохождение квалификации позволит нам расширить свое присутствие в странах Персидского залива и участвовать в проектах на высококонкурентном рынке Объединенных Арабских Эмиратов. По нашим прогнозам объём потребления трубной продукции ADNOC может достигать порядка 250 тыс. тонн в год, включая трубы большого диаметра для транспортировки нефти с высоким содержанием сероводорода», — отметил директор по продажам энергетическим компаниям «Северстали» Александр Семенов.
Источник: https://itz.severstal.com/rus/press_center/news/document1604.phtml

Ижорский трубный завод, Северсталь Российская сталь, ОАЭ
  • Clausson Clausson
    24.12.2021:21:38

    Браво!

    А ведь относительно недавно у нас вообще не было производства по подобным (один прямой шов)технологиям, а сегодня уже аж ЧЕТЫРЕ завода!

    Да еще и с прочностями Х80 работают.

    Отредактировано: Clausson~21:22 24.12.20
    #1219937
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