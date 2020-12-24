Новые школьные автобусы российского производства поступили в регионы России

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24 декабря в Татарстане состоялось торжественное вручение ключей от семидесяти новых школьных автобусов представителям муниципальных районов республики.

Всего в республике работает более 800 школьных автобусов.

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24 декабря в районы Башкирии поступило 70 новых школьных автобусов.

В августе 2020 года в республику было поставлено 45 школьных автобусов, приобретенных на средства регионального бюджета (104,7 млн рублей).

Таким образом в 2020 году в республику поступило 115 школьных автобусов.

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Как сообщила пресс-служба администрации Томской области, в область поступила партия новых школьных автобусов российского производства. 57 автобусов марок «ПАЗ» и «ГАЗель» 24 декабря поставлены в различные районы Томской области.

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Официальный сайт правительства Кировской области сообщил о том, что 24 декабря в региона прибыло 30 новых школьных автобусов «ПАЗ» и «ГАЗ». Новые автобусы будут распределены в различные районы области.

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24 декабря сайт администрации Саратовской области сообщил, что в область поступило 70 новых школьных автобусов, в частности 53 автомобиля марки «ГАЗ», 17 автомобилей марки «ПАЗ», которые были распределены в муниципальные районы области. Сообщается, что ранее, в период с 2016 по 2019 гг. в область поступило 313 новых школьных автобусов, что позволило полностью обновить автопарк школ области.

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24 декабря в 12 районов Вологодской области поступило 15 новых школьных автобусов, закупленных на сумму 30 миллионов рублей.

В итоге парк школьных автобусов обновлен на 83 процента.

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24 декабря в сельские школы Оренбургской области были поставлены 35 новых школьных автобусов выпущенных в РФ.

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21 декабря 20 районов Пензенской области получили 34 новых школьных автобуса, которые были приобретены за счет средств федерального и областного бюджетов.

Всего в 2020 году в область поступило 80 новых школьных автобусов.

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24 декабря в Кабардино-Балкарию поступило еще 16 школьных автобусов. В итоге автопарк школьных автобусов республики обновлен на 85 процентов.

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23 декабря пять школ Курганской области получили 25 новых школьных автобусов, в частности 6 машин марки ГАЗ, 15 марки ПАЗ и 4 марки УАЗ.

В 2019 и 2020 гг. школьный автопарк области обновился на 136 единиц техники.

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24 декабря парк школьных автобусов Дагестана пополнила вторая партия новых школьных автобусов в количестве 66 машин.

В 2019 году Минобрнауки РД было закуплено 165 единиц школьного транспорта, в 2018 году — 140. Всего за три года было закупилено 396 школьных автобусов.

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По сообщению администрации Облученского района ЕАО, в населенные пункты района поступили новые автобусы марки ПАЗ.

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https://tatarst...ews/1895786.htm