В Москве открыта развязка на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе
В рамках реконструкции развязки построено более восьми километров дорог, включая реконструкцию двух существующих и сооружение четырех новых эстакад длиной 2,2 км.
Для разворота с внутренней на внешнюю сторону МКАД возведена двухполосная эстакада длиной 690 метров. На пересечении Волоколамского шоссе с Походным проездом построена эстакада прямого хода длиной 400 метров.
Основной ход Волоколамского шоссе на пересечении с МКАД расширен с трех до пяти полос движения в каждом направлении.
Для снижения уровня воздействия шума на жилые кварталы района Южное Тушино вдоль МКАД установлены защитные экраны.
Во время реконструкции развязки движение транспорта по шоссе и прилегающем улицам не останавливалось.
В 2020 году несмотря на все сложности, сдано 115 км дорог с 23 искусственными сооружениями: тоннелями, эстакадами, путепроводами и крупнейшим объектом — новой вылетной магистралью на проспекте Генерала Дорохова.
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