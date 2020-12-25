В Москве открыта развязка на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе

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В рамках реконструкции развязки построено более восьми километров дорог, включая реконструкцию двух существующих и сооружение четырех новых эстакад длиной 2,2 км.

Для разворота с внутренней на внешнюю сторону МКАД возведена двухполосная эстакада длиной 690 метров. На пересечении Волоколамского шоссе с Походным проездом построена эстакада прямого хода длиной 400 метров.

Основной ход Волоколамского шоссе на пересечении с МКАД расширен с трех до пяти полос движения в каждом направлении.

Для снижения уровня воздействия шума на жилые кварталы района Южное Тушино вдоль МКАД установлены защитные экраны.

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Во время реконструкции развязки движение транспорта по шоссе и прилегающем улицам не останавливалось.

В 2020 году несмотря на все сложности, сдано 115 км дорог с 23 искусственными сооружениями: тоннелями, эстакадами, путепроводами и крупнейшим объектом — новой вылетной магистралью на проспекте Генерала Дорохова.

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