В Санкт-Петербурге запустили первую очередь нового фармзавода «Активный Компонент»

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25 декабря в Санкт-Петербурге запущена первая очередь фармацевтического завода «Активный компонент». На полную мощность предприятие выйдет в 2024 году.

Ввод в эксплуатацию предприятия позволит производить в Пушкине один из двух компонентов вакцины от коронавируса Спутник V.

Ранее производственные мощности АО «Активный Компонент» позволяли выпускать 60 субстанций для производства социально значимых лекарственных средств. Новая площадка позволит увеличить номенклатурный ряд до 100 позиций, включая противоковидные субстанции — азитромицин, умифеновир и фавипиравир, а также противовирусные субстанции для лечения ВИЧ, противоопухолевые, желудочно-кишечные, нейротропные и другие.

Общий объём инвестиций в завод составляет 2,7 млрд рублей. На новом предприятии будет создано до 200 новых рабочих мест.

Компания «Активный Компонент» является одним из крупнейших производителей активных фармацевтических субстанций и существует на рынке уже 14 лет. Она не только производит, но и разрабатывает химические фармацевтические субстанции. Основной бизнес компании располагается в Северной столице. Одна площадка находится в Металлострое, а вторая — в Пушкине.

Текущий номенклатурный ряд включает субстанции для производства кардиологических, противовирусных, противогрибковых, антигистаминных лекарственных средств и антибиотиков.

Решение о строительстве нового предприятия в Пушкине приняли в 2016 году, а через год на ПМЭФ заключили соответствующее соглашение. Первую очередь по производству АФС запустили в этом году, пока там построили 9 тысяч «квадратов» из 22 запланированных. Всего проект включает три очереди, вторую намерены завершить в 2022-м, а последнюю — в 2024-м.

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Уточняется, что новый завод позволит увеличить производственные мощности «Активного Компонента» до 250 тонн продукции ежегодно. Цель проекта — импортозамещение в фармацевтическом секторе. Там в том числе будут выпускать противоковидные субстанции.

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