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Армия и Флот

Новые зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» заступили на боевое дежурство на Алтае

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Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности «Бук-М3» впервые заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства на территории Центрального военного округа (ЦВО). Они дислоцированы в Алтайском крае.

После заступления ЗРК алтайское соединение в пять раз увеличило свои боевые возможности, причём без расширения штатно-должностного состава. Ранее личный состав соединения, дислоцированного в Бийске, прошел переподготовку на «Бук-М3». После этого расчеты выполнили боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и совершили марш в пункт постоянной дислокации, где были выполнены все необходимые работы по техническому обслуживанию комплексов.

Два подразделения войсковой ПВО Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году завершили перевооружение на современные комплексы. Новые образцы вооружения поставлены в отдельное зенитное ракетное соединение в Алтайском крае и в дивизион ПВО мотострелковой бригады, дислоцированной в Оренбургской области.

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«Отличительной чертой ЗРК „Бук-М3“ является то, что его огневые способности дают возможность поражать все летательные аппараты существующие и перспективные», — пояснил временно исполняющий обязанности алтайского соединения противовоздушной обороны подполковник Игорь Семенов. ЗРК «Бук-М3» позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке — шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, улучшен комплекс управления и защита экипажа от подрыва.

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https://vk.com/milinfolive?w=wall-123538639_1713506
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12331858@egNews

Оренбургская область, Алтайский край, Минобороны, Бук-М3, ЦВО,
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