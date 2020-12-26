В Ростовской области началось строительство комплекса по производству бензина

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Новошахтинский завод нефтепродуктов приступил к строительству комплекса по производству бензина.

На Новошахтинском НПЗ реализуется сразу несколько масштабных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 177 млрд рублей.

Новый комплекс по производству автомобильного бензина АИ-92 и АИ-95 класса Евро 5, дизельного топлива класса Евро 5, а также товарных сжиженных углеводородных газов планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Со строительством новых установок завода значительно увеличится глубина переработки нефти и ассортимент выпускаемой продукции. Использование современных технологических решений позволит свести к минимуму воздействия на окружающую среду. С расширением производства вовлечённость завода в жизнь региона будет возрастать. Только на строительстве планируется задействовать более 4000 человек.

Новошахтинский завод нефтепродуктов с проектной мощностью до 7,5 млн т нефти в год был введен в эксплуатацию в Ростовской области в 2009 году.

В 2014 году завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. т в год. В 2015 году завершено строительство второй установки первичной переработки нефти. Завод производит и реализует бензин, мазут, судовое, дизельное и печное топливо. Предприятие включено в перечень системообразующие организации российской экономики.