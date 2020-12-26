АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» сдал грунтоотвозную шаланду «Смелая» проекта

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ФГУП «Росморпорт» после успешного завершения ходовых испытаний приняло самоходную грунтоотвозную шаланду «Смелая», построенную по заказу предприятия на АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод».

Построенная на АО «ОССЗ» по заказу ФГУП «Росморпорт» самоходная двухвинтовая грунтоотвозная шаланда класса КМ Iсе1 R3-RSN AUT3 Hopper «Смелая» предназначена для транспортировки грунта от земснарядов к местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ, для работы в составе земкараванов с черпаковым или рефулерным земснарядом.

Судно имеет корпус модульного построения и главную энергетическую установку контейнерного типа. Модульный метод построения корпуса позволяет: — упростить форму обводов корпуса;- осуществлять врезку (вставку) дополнительного отсека (трюма) объемом до 300 м3;- разместить машинное отделение на верхней палубе.

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Шаланда оборудована днищевой системой раскрытия корпуса. Главные двигатели размещены в кормовой части судна в защитных кожухах, позволяющих оперативно обслуживать и производить агрегатную замену механизмов. Винторулевые колонки размещены снаружи корпуса и имеют возможность регулировать заглубление винта и подъем винтов из воды для обслуживания и ремонта на плаву без докования судна. Суда данного проекта предназначены для работы в Азово-Черноморском, Каспийском и Балтийском бассейнах.

Порт приписки шаланды «Смелая» — морской порт Астрахань.

Основные размерения судна: