Еще 8 российских аэропортов перешли на новую систему цифрового наблюдения за полетами
Восемь российских аэропортов оснащены интегрированной многопозиционной системой наблюдения за воздушными судами МПСН «Альманах». Инфраструктурный проект подобного уровня стал беспрецедентным по срокам реализации и позволяет ряду аэродромов, среди которых Храброво (Калининград) и Минеральные Воды, получить 2 категорию точного захода на посадку ICAO. А это значит, что авиагавани смогут принимать воздушные суда в самых неблагоприятных метеоусловиях при вертикальной видимости 30 метров и дальности видимости на полосе 350метров.
По заказу ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и под контролем АО «Концерн Алмаз-Антей» в 2019 году МПСН «Альманах» (разработчик и производитель — НПП «ЦРТС») развернута и введена в эксплуатацию в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Тюмени и Калининграде.
«Альманах» позволяет вести интегрированное наблюдение в аэродромной зоне и в радиусе до 9,6 километров за воздушными судами, оборудованными ответчиками режимов А, С и S, а также за наземной техникой в зоне маневрирования аэродрома полностью соответствует всем международным требованиям ИКАО, EUROCAE, RTCA, в том числе к надежности и долговечности оборудования.
МПСН представляет собой сеть территориально распределенных компактных приемно-передающих станций. Аэродромная конфигурация «Альманаха» благодаря оптимальной геометрии размещения может образовывать зону наблюдения не только на расстоянии 9,6 км от торца ВПП, но и до 200-220 км в радиусе аэродрома, — рассказал главный конструктор МПСН «Альманах» Юрий Капойко.
В рамках проектов ЦРТС также поставило более 200 мобильных радиомаяков, устанавливаемых на наземный спецтранспорт, передвигающийся в зоне аэродромов.
— В комплекте поставок — мобильные радиомаяки «Гном» для осуществления опознавания, контроля и управления наземным передвижением спецтранспорта. Это компактное и простое в эксплуатации устройство с помощью магнита крепится к крыше наземного транспортного средства — будь то машина сопровождения, либо снегоуборочная техника. «Гном» позволяет объекту стать «видимым» диспетчерам в поле наблюдения «Альманаха», — добавил он.
С 2018 года МПСН «Альманах» успешно эксплуатируется в Санкт-Петербурге (Пулково) и Минеральных Водах. Система уже не раз подтвердила свою эффективность для обеспечения безопасных взлетно-посадочных операций и рационализации наземного движения на площади аэродрома.
В 2020 году продолжится «победное шествие» МПСН «Альманах» по отечественным аэродромам. Система будет внедрена в Краснодаре, Владивостоке, Хабаровске, Саратове, а также в Челябинске, где наряду с Санкт-Петербургом будут проходить саммиты ШОС и БРИКС.
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