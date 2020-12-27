Еще 8 российских аэропортов перешли на новую систему цифрового наблюдения за полетами

© www.npp-crts.ru

Восемь российских аэропортов оснащены интегрированной многопозиционной системой наблюдения за воздушными судами МПСН «Альманах». Инфраструктурный проект подобного уровня стал беспрецедентным по срокам реализации и позволяет ряду аэродромов, среди которых Храброво (Калининград) и Минеральные Воды, получить 2 категорию точного захода на посадку ICAO. А это значит, что авиагавани смогут принимать воздушные суда в самых неблагоприятных метеоусловиях при вертикальной видимости 30 метров и дальности видимости на полосе 350метров.

По заказу ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и под контролем АО «Концерн Алмаз-Антей» в 2019 году МПСН «Альманах» (разработчик и производитель — НПП «ЦРТС») развернута и введена в эксплуатацию в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Тюмени и Калининграде.

«Альманах» позволяет вести интегрированное наблюдение в аэродромной зоне и в радиусе до 9,6 километров за воздушными судами, оборудованными ответчиками режимов А, С и S, а также за наземной техникой в зоне маневрирования аэродрома полностью соответствует всем международным требованиям ИКАО, EUROCAE, RTCA, в том числе к надежности и долговечности оборудования.

© www.npp-crts.ru

МПСН представляет собой сеть территориально распределенных компактных приемно-передающих станций. Аэродромная конфигурация «Альманаха» благодаря оптимальной геометрии размещения может образовывать зону наблюдения не только на расстоянии 9,6 км от торца ВПП, но и до 200-220 км в радиусе аэродрома, — рассказал главный конструктор МПСН «Альманах» Юрий Капойко.

В рамках проектов ЦРТС также поставило более 200 мобильных радиомаяков, устанавливаемых на наземный спецтранспорт, передвигающийся в зоне аэродромов.

— В комплекте поставок — мобильные радиомаяки «Гном» для осуществления опознавания, контроля и управления наземным передвижением спецтранспорта. Это компактное и простое в эксплуатации устройство с помощью магнита крепится к крыше наземного транспортного средства — будь то машина сопровождения, либо снегоуборочная техника. «Гном» позволяет объекту стать «видимым» диспетчерам в поле наблюдения «Альманаха», — добавил он.

С 2018 года МПСН «Альманах» успешно эксплуатируется в Санкт-Петербурге (Пулково) и Минеральных Водах. Система уже не раз подтвердила свою эффективность для обеспечения безопасных взлетно-посадочных операций и рационализации наземного движения на площади аэродрома.

В 2020 году продолжится «победное шествие» МПСН «Альманах» по отечественным аэродромам. Система будет внедрена в Краснодаре, Владивостоке, Хабаровске, Саратове, а также в Челябинске, где наряду с Санкт-Петербургом будут проходить саммиты ШОС и БРИКС.