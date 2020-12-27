В Липецк поступила партия новых автобусов ЛИАЗ 5292
Торжественная церемония передачи перевозчикам новых пассажирских автобусов ЛИАЗ 5292, приобретенных благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», прошла 10 ноября в Липецке.
Все транспортные средства оснащены камерами видеонаблюдения, за режимом труда и отдыха водителей следит тахограф, а точность маршрута определяется системой ГЛОНАСС. Кроме того, впервые в Липецке новые автобусы оснащены системой контроля за состоянием водителей.
Автобусы приобретены в лизинг с федеральной поддержкой. Цена контракта с учетом 60-процентной скидки составила порядка 260 миллионов рублей. Всего же в этом году благодаря нацпроекту пассажирский транспорт появится в 12 городских агломерациях.
В 2019 году в Липецк поступило 195 новых автобусов.
Согласно условиям предоставления федеральной поддержки, машины должны работать на компримированном природном газе, иметь низкий уровень пола и эксплуатироваться на муниципальных маршрутах регулярных перевозок с установленными Минтрансом России параметрами. Приобретенные Липецком автобусы соответствуют всем этим требованиям.
Читайте также...
- 11 газомоторных автобусов отправлены в Липецк
- Автопарк Ельца пополнился 30 новыми автобусами
- Липецк получил 50 новых автобусов «Волгабас»
28.12.2002:10:23