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Транспорт и логистика

В Липецк поступила партия новых автобусов ЛИАЗ 5292

 © mintrans.gov.ru

Торжественная церемония передачи перевозчикам новых пассажирских автобусов ЛИАЗ 5292, приобретенных благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», прошла 10 ноября в Липецке.

Все транспортные средства оснащены камерами видеонаблюдения, за режимом труда и отдыха водителей следит тахограф, а точность маршрута определяется системой ГЛОНАСС. Кроме того, впервые в Липецке новые автобусы оснащены системой контроля за состоянием водителей.

Автобусы приобретены в лизинг с федеральной поддержкой. Цена контракта с учетом 60-процентной скидки составила порядка 260 миллионов рублей. Всего же в этом году благодаря нацпроекту пассажирский транспорт появится в 12 городских агломерациях.

В 2019 году в Липецк поступило 195 новых автобусов.

Согласно условиям предоставления федеральной поддержки, машины должны работать на компримированном природном газе, иметь низкий уровень пола и эксплуатироваться на муниципальных маршрутах регулярных перевозок с установленными Минтрансом России параметрами. Приобретенные Липецком автобусы соответствуют всем этим требованиям.

 © mintrans.gov.ru
Источник: https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9761

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Липецкая область, автобусы, ЛиАЗ
  • Clausson Clausson
    28.12.2002:10:23

    Авантюра городских властей (уже прошлых) с уничтожением троллейбусного движения в городе (успешно) и переходе на электробусы провалена. Электробусы в наших региональных реалиях оказались совершенно не надежны и чрезмерно дороги.

    Газовые, уверен, будут надежней.

    #1220274
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