В Липецк поступила партия новых автобусов ЛИАЗ 5292

© mintrans.gov.ru

Торжественная церемония передачи перевозчикам новых пассажирских автобусов ЛИАЗ 5292, приобретенных благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», прошла 10 ноября в Липецке.

Все транспортные средства оснащены камерами видеонаблюдения, за режимом труда и отдыха водителей следит тахограф, а точность маршрута определяется системой ГЛОНАСС. Кроме того, впервые в Липецке новые автобусы оснащены системой контроля за состоянием водителей.

Автобусы приобретены в лизинг с федеральной поддержкой. Цена контракта с учетом 60-процентной скидки составила порядка 260 миллионов рублей. Всего же в этом году благодаря нацпроекту пассажирский транспорт появится в 12 городских агломерациях.

В 2019 году в Липецк поступило 195 новых автобусов.

Согласно условиям предоставления федеральной поддержки, машины должны работать на компримированном природном газе, иметь низкий уровень пола и эксплуатироваться на муниципальных маршрутах регулярных перевозок с установленными Минтрансом России параметрами. Приобретенные Липецком автобусы соответствуют всем этим требованиям.

© mintrans.gov.ru