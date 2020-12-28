«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию цифровую подстанцию «Север»

© www.gazprom-neft.ru

«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию первую в Арктике цифровую подстанцию «Север» — основной энергоузел северной части Новопортовского месторождения, разработкой которого занимается дочернее общество компании — «Газпромнефть-Ямал». Строительство объекта велось в рамках национального проекта Министерства энергетики России «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики».

Первая в Арктике цифровая электроустановка была спроектирована под экстремальные климатические условия региона. Формат передачи сигналов обеспечивает максимальную автоматизацию процессов измерения, управления и защиты оборудования. Мониторинг функционирования всех систем ведется удаленно из центральной диспетчерской, расположенной в 26 км от новой подстанции. Автоматизированное управление позволяет минимизировать время, затрачиваемое на базовые операции в процессе эксплуатации, и уменьшить влияние человеческого фактора на производственный процесс.

© www.gazprom-neft.ru

Благодаря использованию интеллектуальных систем управления и диагностики* для обслуживания объекта требуется минимальное количество персонала. Основное электротехническое оборудование подстанции дает возможность передавать первичную информацию из систем измерения и мониторинга по протоколам МЭК-61850**. В перспективе это позволит обрабатывать данные с применением предиктивной аналитики и искусственного интеллекта с дальнейшей интеграцией решений в информационную систему технического обслуживания и ремонта.

На сегодняшний день цифровая подстанция уже снабжает энергией две удаленные буровые установки. В январе 2021 года в рамках освоения северной части Новопортовского месторождения к подстанции будет подключена первая кустовая площадка. Впоследствии «Север» будет снабжать электроэнергией все производственные и социально-бытовые объекты перспективной зоны развития ямальского актива «Газпром нефти».

«Строительство цифровой подстанции „Север“ — уникальный проект, реализованный командой „Газпромнефть-Ямала“ в суровых условиях Заполярья. Благодаря ее запуску мы получили возможность безопасно и эффективно разрабатывать северную часть арктического актива. Создание такого современного и высокотехнологичного объекта — яркий пример трансформации, которая помогает компании значительно повысить безопасность, надежность и эффективность промышленного освоения Арктики» — прокомментировал генеральный директор ООО «Газпромнефть-Ямал» Алексей Овечкин.

Справка

Новопортовское месторождение — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал. Оно расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры. Круглогодичная отгрузка углеводородов осуществляется с помощью нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» в Обской губе. Извлекаемые запасы Новопортовского месторождения категорий C1 и С2 составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа. Новопортовская нефть (сорт Novy Port) по своим свойствам относится к категории легких, c низким содержанием серы (около 0,1%).

Освоение северной части Новопортовского месторождения началось в 2016 году в рамках расширения существующей производственной инфраструктуры промысла, а также с целью разработки новых нефтяных залежей в пределах лицензионного участка. Извлекаемые запасы северной части превышают 27,8 млн тонн нефти и 28,5 млрд кубометров газа. Инвестиции компании в развитие нового участка составят 86 млрд рублей. Реализация этого проекта должна к 2021 году вывести арктический актив компании на полку добычи в 8 млн тонн нефти.

*На подстанции применена диагностика изоляции распределительного устройства методом системы частотных разрядов. Она обеспечивает точность и высокую повторяемость измерений и сводит до минимума возможность ложного срабатывания сигнализации.

Мониторинг состояния силовых трансформаторов подстанции производится с помощью системы нового поколения, которая непрерывно анализирует состояние масла и позволяет более эффективно контролировать работу оборудования, а также продлевать срок его службы.

** МЭК-61850 — стандарт «Сети и системы связи на подстанциях», описывающий форматы потоков данных, виды информации, правила описания элементов энергообъекта и свод правил для организации событийного протокола передачи данных.