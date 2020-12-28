Башкирский СПК-колхоз имени Куйбышева запустил первую очередь молочной фермы
В СПК-колхозе имени Куйбышева Илишевского района Башкирии заработала первая очередь молочно-товарной фермы на 1200 голов. Помещения животноводческого комплекса собраны из каркасно-тентовых конструкций местного производства.
Уже готов первый коровник на 400 голов, там смонтирован современный доильный зал, оснащенный самым лучшим оборудованием с израильской системой управления стадом.
В целом проект, получивший статус приоритетного, рассчитан на производство 8,4 тысяч тонн молока в год, а также на интенсивное выращивание племенных нетелей со среднесуточным привесом 800 граммов.
Пока в новом корпусе доятся около 130 коров, от каждой из которых в день получают не менее 24 килограммов молока. Ежедневное производство качественного молока на новой ферме, таким образом, достигает 4 тонн.
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