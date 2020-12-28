В Волгоградской области открылся новый детский сад

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Новый детский сад на 140 мест принял первых воспитанников в поселке Самофаловка — современный объект возведен по региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».

В дошкольном учреждении обустроены семь групповых помещений со спальными комнатами, спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, комната природоведения, медицинский блок, пищеблок, прачечная, административно-технические помещения. Новый объект позволит на 100% обеспечить потребность жителей села в дошкольном образовании — ранее родителям приходилось возить детей в соседний населенный пункт.