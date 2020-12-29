Тепличный комплекс введён в эксплуатацию в подмосковном Серпухове
25 декабря в Московской области введен в эксплуатацию новый тепличный комплекс для круглогодичного производства овощей.
В Серпухове запущена 1-я очередь «Туровского тепличного комплекса» площадью 6,2 га.
Томаты и огурцы здесь выращиваются с соблюдением экологических стандартов. Теплицы оснащены капельной системой полива и системой контроля климата. Опыление растений осуществляется шмелями, что обеспечит прирост урожая томатов и огурцов на 20- 50%.
Планируемый объём производства составляет 4 — 4,5 тыс. тонн овощей в год.
В строительство теплицы вложено 1,7 млрд рублей.
Более 90 жителей Серпуховского и соседних округов Подмосковья нашли в теплице новые рабочие места.
В планах «Туровского тепличного комплекса» строительство 2-й очереди площадью 5 га и мощностью производства порядка 4,5 тыс. тонн свежих овощей. Её будут запускать в следующем году.
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