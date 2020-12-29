В Крыму открыли три новых детских сада

детский сад «Колосок» в селе Уютное © sakimo.rk.gov.ru

В крымской столице и Сакском районе завершилось строительство трех детских садов. Их общая вместимость — 670 мест.

Два детских сада на 260 мест в Симферополе открылись в микрорайоне «Крымская роза». На работы было потрачено 558 млн рублей.

Детский сад на 150 мест появился в селе Уютное Сакского района. На его строительство потратили 216 миллионов рублей.

Все дошколные учреждения построены в рамках федеральной целевой программы развития полуострова.

в м/н «Крымская роза» завершено строительство детского сада © mstroy.rk.gov.ru