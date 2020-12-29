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Спортивные объекты

В селе Большое Солдатское Курской области открыли новый ФОК

 © adm.rkursk.ru

В селе Большое Солдатское открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Импульс». Его построили по федеральной программе «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

 © adm.rkursk.ru

 © adm.rkursk.ru

ФОК располагает большим универсальным игровым залом для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Основная площадка комплекса вмещает более 200 зрителей. Объект оснащен тренажерами для силовых и кардиотренировок, есть малый спортивный зал для занятий борьбой. В здании оборудованы раздевалки, кабинет врача и тренерские, созданы условия для маломобильных групп населения.

 © adm.rkursk.ru

 © adm.rkursk.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Импульс» стал третьим по счету ФОКом, открытым в этом году в Курской области. Ранее аналогичные объекты появились в Солнцевском и Глушковском районах.

https://riakurs...ryli-novyy-fok/

Источник: http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=115180

спортивные объекты, Курская область, сельская жизнь
  • Александр Климов Александр Климов
    29.12.2021:16:02

    Второй Фок за 1 день в Курской области.    

    #1220480
  • Александр Климов Александр Климов
    29.12.2021:21:22

    Друзья много открытий перенесли на 2021 год. Я конечно пробегусь по новостям 31 декабря. Но скорее всего именно «открытия спортобъектов» которые у меня в списках не будет. Но не надо унывать это был очень урожайный год. Открылось даже больше чем я думал. и будем ждать новостей в 2021 году. Всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, мира вашему дому и СУН в частности.   

    Отредактировано: Александр Климов~21:21 29.12.20
    #1220481
    • Нет аватара termometrix
      30.12.2001:06:02

      Друзья много открытий перенесли на 2021 год.

      Плохо.Местные власти не надо оправдываться.

      Всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, мира вашему дому и СУН в частности

      Спасибо! Желаю Вам и всем гражданам России крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в достижении поставленных целей, неиссякаемой энергии и оптимизма!

      Всех с наступающим!

      Отредактировано: termometrix~01:06 30.12.20
      #1220499
  • Нет аватара dima.katon
    30.12.2000:07:23

    Здорово,что в таких маленьких посёлках открывается спортивная инфраструктура! Значит там будет чем заняться молодым. А они — будущие наши мировые чемпионы, которые прославят Россию)

    #1220494
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