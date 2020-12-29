В селе Большое Солдатское Курской области открыли новый ФОК

© adm.rkursk.ru

В селе Большое Солдатское открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Импульс». Его построили по федеральной программе «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

© adm.rkursk.ru

© adm.rkursk.ru

ФОК располагает большим универсальным игровым залом для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Основная площадка комплекса вмещает более 200 зрителей. Объект оснащен тренажерами для силовых и кардиотренировок, есть малый спортивный зал для занятий борьбой. В здании оборудованы раздевалки, кабинет врача и тренерские, созданы условия для маломобильных групп населения.

© adm.rkursk.ru

© adm.rkursk.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Импульс» стал третьим по счету ФОКом, открытым в этом году в Курской области. Ранее аналогичные объекты появились в Солнцевском и Глушковском районах.

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