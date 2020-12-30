В Волгоградской области завершили строительство двух спорткомплексов

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Строительство сразу двух спортивных объектов завершено в Волгоградской области — ФОКа в Краснослободске и физкультурно-спортивного комплекса открытого типа в Дзержинском районе Волгограда. Возведение проводилось в рамках реализации регпроекта «Спорт — норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

Спорткомплекс в Дзержинском районе Волгограда построен на месте бывшего пустыря — на площади более шести тысяч кв. метров разместились беговые легкоатлетические дорожки, мини-футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для игры в стритбол и занятий воркаутом, секторы для прыжков в высоту и в длину. Также здесь установлены тренажеры для занятий общефизической подготовкой, обустроена площадка для занятий пляжным гандболом. Кроме того, комплекс оснащен двумя зрительскими трибунами, раздевалками, современным световым табло. Ежедневно заниматься на площадках открытого комплекса смогут более 300 человек.

Пропускная способность нового ФОКа в Краснослободске составляет до 500 спортсменов в день. В одноэтажном здании разместились тренажерный зал и зал для игровых видов спорта, раздевалки с санузлами и душевыми, медблок, тренерские, комната для хранения инвентаря, гардеробная, санитарные узлы для посетителей и персонала. На современной арене можно проводить тренировки и соревнования по мини-футболу, гандболу, волейболу, баскетболу.