В Волгограде открылся новый центр развития гандбола

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Новый центр развития гандбола в Дзержинском районе Волгограда получит имя Левона Акопяна — легендарного тренера, внесшего неоценимый вклад в подъём волгоградского спорта.

Крупный двухэтажный комплекс вмещает несколько игровых залов, здесь есть всё для комфортных занятий спортом. Акцент сделан на гандбол. Есть раздевалки, душевые и санитарные комнаты, медблок, административные и другие помещения. Маломобильные группы населения могут пользоваться подъёмником.

© riac34.ru

На базе ФОКа создан новый центр развития гандбола, он передан в оперативное управление Центра развития гандбола «Динамо». Его директор Стелла Варданян отметила превосходные условия, созданные здесь для будущих чемпионов:

— Гандбол в Волгограде существует уже 50 лет, и всё это время у нас не было своего зала. Новое великолепное сооружение — это наша мечта, которая осуществилась спустя полвека. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто сделал её реальностью.

В Центре занимаются 540 детей, летом есть возможность тренироваться на стадионе, есть площадка для пляжного гандбола. Воспитанников волгоградской школы знают везде, они постоянно пополняют ряды сборных страны.

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