Тверской станкостроительный завод подводит итоги года. С верой в будущее

© stankomach.com

За этот год Тверской завод проделал серьёзную работу: запущены в эксплуатацию новые цеха, разработаны новые и усовершенствованы существующие модели станков, расширен перечень опционального оборудования, сделаны важные разработки, позволяющие внедрить цифровизацию. Появились новые партнеры и поставщики.

Самым важным событием года для нас стал переезд производства в новые цеха. Было приобретено 15 000 м2 новых площадей, из них освоили 4 500 м2, залили полы, провели отопление, установили освещение и 8 кран-балок. Теперь здесь происходит сборка токарных станков и фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ. Для наших сотрудников организовали комнату приема пищи и раздевалку на 150 человек.

К запуску готовим цеха порошковой покраски, механической обработки, дополнительные административные здания. Расширяется заготовительный участок: за счет увеличения количества постов в сварочном цеху и закупок дополнительных ленточных пил. Малярный участок крупногабаритных деталей увеличили до 100 м2 и заказали 2-ю линию порошковой покраски. Выделили 1000 м2 для экспериментального цеха и конструкторского одела.

Штат сотрудников увеличился до 137 человек.

Теперь несколько слов о наших конструкторских разработках.

Начнём с бюджетных токарных автоматов. На базе станка ТС16А16Ф3 разработали и запустили в производство станок с приводным инструментом на горизонтальной станине — ТС16А16Ф4. По ряду причин — решение пока для индивидуальных несерийных производств.

© stankomach.com

Доработали ТС16К20Ф3 — внесли косметические изменения в кожух, получили улучшение эргономики и упрощение в обслуживание. Реализовали электромеханическую пиноль.

Флагманский ТС1625 обновили насосом подачи СОЖ с увеличенным протоком, получили более стабильный полив и теплоотвод на детали. Появилась возможность дооснастить станок пистолетом для промывки детали. Как и на ТС16К20, доработали кожуха.

Для ТС1640 разработали увеличенную станину с РМЦ 3000 и 4000 мм. Решили вопрос по револьверным головам, ставим 8 и 12 позиционную VDI50, опционально расширили проходное отверстие в шпинделе до 130 мм, а для глубокой расточки можем предложить борштанги под диаметр 90 мм.

На базе станка ТС1640, изменив конструкцию шпиндельной бабки и главного двигателя (увеличили мощность до 22 кВт), разработали трубонарезной станок ТС16Т.

В линейке станков с наклонной станиной тоже произошло пополнение — это ТС1730Ф4 с РМЦ 1000 и 2000 мм, револьверной головой VDI40 и BMT55. На предшественнике ТС1720Ф3 проработали систему удаления паров СОЖ и изменили профиль ремня, что уменьшило шум до 75-77 дБ.

© stankomach.com

Не остались без внимания и обрабатывающие центры.

Фрезерная новинка уходящего года — простой, бюджетный и самый маленький ФС50МФ3. То, что нужно для знакомства с обрабатывающими центрами с ЧПУ или для небольшого производства с мелкогабаритными изделиями. Оптимальное решение для установки на 2-м этаже.

Каждый станок линейки ФС и ФП теперь комплектуется пистолетом подачи СОЖ уже в базовой комплектации. Начиная с ФС85, предлагаем опционально заменить стандартный магазин на расширенный с 32 или 40 позициями. Проработано решение по замене шпинделя ВТ с оборотами 12 000 на SK или HSK с оборотами до 18 000. Конструкторским отделом предоставлено решение по прямому приводу на BT50. Продолжая увеличивать возможности шпиндельной бабки, СОЖ высокого давления через инструмент в 30 Бар, дополнили возможностью выхода СОЖ и до 70 Бар. Сменили колонку индикации станка. Получив отзывы по освещению внутри рабочей зоны, добавили в каждую модель по 1 диодной лампе, теперь их 2. Разработали новую, оптимизированную конструкцию транспортера удаления стружки.

© stankomach.com

Отдельно для линейки портальных станков проработаны варианты установки редукторов на шпиндель и по осям. Опционально можем увеличить инструментальный магазин, до 60 позиций.

Ну и пару слов о поездках и выставках. Традиционно мы всегда участвуем в майской выставке «Металлообработка» и в октябрьском «Технофоруме» в Москве. В этом году мы также посетили выставку «Металлообработка. Сварка — Урал», прошедшую в марте в МВЦ Екатеринбург Экспо.

© stankomach.com

На следующий год у нас грандиозные планы:

Ввести в эксплуатацию новые цеха и административные здания (6 000 м2 производственных площадей).

Запустить новую линейку станков и расширить номенклатуру.

Разработать новые направления (одним из первых будет линейка FIVE — 5-ти осевая обработка) и продолжать совершенствовать серийные станки.

Расширить отдел подбора инструмента и оснастки.

Запустить в эксплуатацию шлифовальный станок COBURG, для обработки заготовок длинной до 8-ми метров, шириной 2500 и высотой 2000.

Конечно, продолжим делать для вас информационные и обучающие видео.

© stankomach.com

Новый год — это время исполнения желаний, сбывшихся надежд и ярких впечатлений! Желаем, чтобы эти волшебные ощущения не покидали Вас весь грядущий год! Пусть вместе с его новым символом — Белым Металлическим Быком, под бой курантов, в Ваш дом постучатся радость, уют и любовь!

Примите наши искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! Здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/BWYAYwDNql0