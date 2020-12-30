Две цифровые подстанции ввели в эксплуатацию в Нижегородской области

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28 декабря 2020 года в Нижегородской области ввели в эксплуатацию две цифровые подстанции, находящиеся на балансе ПАО «Россети», — в Арзамасском и Балахнинском районах.

Пуск двух подстанций имеет высокую социально-экономическую значимость для региона. Особо важно это для Арзамаса, который является историческим поселением и входит в паломническо-туристический кластер «Арзамас-Дивеево-Саров». Современное цифровое оборудование не только повысит надежность электроснабжения нескольких тысяч жителей района, но и даст толчок развитию территорий в части, например, жилищного строительства.

Цифровая подстанция 110 кВ «Выездное» повысит надежность электроснабжения более 23 населенных пунктов, 3 823 жилых домов и социально значимых объектов Арзамасского района. Подстанция 110 кВ «Монтажная» обеспечит развитие сети для техприсоединения ФГКУ Комбинат «Монтаж» Росрезерва. На подстанциях обеспечено стопроцентное дистанционное управление, установлены цифровые приборы учета.

Строительство подстанций было выполнено в рамках программы «Цифровая трансформация». При их создании использовалось российское оборудование.