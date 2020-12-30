Состоялся первый полет модернизированного вертолета «Ансат-М»
Состоялся полет первого модернизированного легкого вертолета «Ансат-М».
Его отличает увеличенная дальность полета, новое бортовое радиоэлектронное оборудование, возросла доля композитов и снизилась взлетная масса. Также в ближайшем будущем Ансат-М получит новые лопасти улучшенного аэродинамического профиля и противобледенительную систему.
Сертификационные испытания и первые поставки нового «Ансата» запланированы на следующий год.
Отличительной чертой вертолета является модернизированная топливная система, в результате чего дальность полета машины выросла с 505 до 640 км, а с дополнительным топливным баком — до 800 км. Новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование позволяет совершать полеты в условиях нулевой видимости, а благодаря модернизации хвостового оперения улучшена путевая устойчивость. За счет увеличения доли композитных материалов, которая теперь достигает 35%, удалось снизить вес вертолета и повысить его летные характеристики.
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30.12.2019:27:27
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