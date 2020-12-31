Адмиралтейские верфи начали резку металла для пятого траулера проекта СТ-192 © sudostroenie.info

АО «Адмиралтейские верфи» начало резку металла для строительства пятого в серии большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192.

Контракт на строительство серии (8 + 2 в опционе) для Русской рыбопромышленной компании был подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. Серия закладывается парами: «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак» достраиваются на воде, а «Механик Сизов» и «Капитан Мартынов» были заложены в июне и августе текущего года. Ожидается, что в следующем году они войдут в состав флота. © sudostroenie.info

Сам проект СТ-192 основан на концепте ST-192RFC норвежского бюро Skipsteknisk. Технический проект разработан «Морским Инженерным Бюро».

Созданием рабочей конструкторской документации занимается КБ «Вымпел». Судно предназначено для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотских морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России.

Длина траулера составляет 108,2 м, ширина — 21 м, осадка — 8,35 м, дедвейт — 5700 т, автономность по запасам топлива — 145 сут., экипаж — 139 чел., вместимость грузовых трюмов — 5500 куб. м, скорость полного хода — 15 уз.