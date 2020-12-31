На СЗ «Р-Флот» заложен буксир-толкач проекта ТСК.395
25 декабря на судостроительном комплексе «Р-Флот» в поселке Окский Нижегородской области состоялась закладка буксира-толкача проекта ТСК.395.
Судно будет построено для эксплуатирующей организации ООО «Шексна Шиппинг», генподрядчиком является ООО «Череповецкий судостроительный завод».
Буксир-толкач проекта ТСК.395 — справка
Класс РРР — О 2,0 (лед 30)
Длина — 22,3 м
Ширина — 7,4 м
Высота борта — 2,84 м
Осадка — 1,5 м
Мощность — 440 кВт
Читайте также...
- Новости судостроения и причалостроения
- В Нижегородской области открыт судостроительный комплекс и заложено обстановочное судно проекта 3052
- СЗ «Экспериментальная судоверфь» ведет строительство нескольких буксиров-толкачей
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!