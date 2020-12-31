Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

На СЗ «Р-Флот» заложен буксир-толкач проекта ТСК.395

 © cpv.ru

25 декабря на судостроительном комплексе «Р-Флот» в поселке Окский Нижегородской области состоялась закладка буксира-толкача проекта ТСК.395.

Судно будет построено для эксплуатирующей организации ООО «Шексна Шиппинг», генподрядчиком является ООО «Череповецкий судостроительный завод».

Буксир-толкач проекта ТСК.395 — справка

Класс РРР — О 2,0 (лед 30)

Длина — 22,3 м

Ширина — 7,4 м

Высота борта — 2,84 м

Осадка — 1,5 м

Мощность — 440 кВт
Источник: https://sudostroenie.info/novosti/32076.html

Р-флот, буксир-толкач, ТСК.395, Нижегородская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,