Ученые из России и Израиля создали компактный ускоритель для противораковой терапии

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Результатом сотрудничества израильской компании P-Cure с российской компанией «Протом» стала созданная «медицинская установка, которая позволит лечить и, серьезно рассчитываем, вылечивать раковые заболевания», рассказал директор компании P-Cure Михаил Мараш. Протонная терапия позволяет уничтожать опухоль пучком излучаемых частиц с минимальным воздействием на окружающие жизненно важные органы. В принципе, сама технология существует в мире, но доступна для менее 1% пациентов из-за своей дороговизны и громоздкости протонных установок.

«В нашем проекте, благодаря 35-летней работе члена-корреспондента Российской академии наук Владимира Балакина, удалось создать уникальный компактный аппарат, который формирует необходимый пучок буквально за доли секунды. Опыт этой команды не уступает научным группам лаборатории Ферми из США, ЦЕРН в Швейцарии или японской компании Hitachi», — отметил Михаил Мараш.

Протонная установка состоит из двух частей: «Протом» изготовил ускоритель, а P-Cure — медицинскую и аппаратную часть, которая в режиме реального времени показывает расположение опухоли, ее форму и определяет плотность для выбора мощности протонного пучка, необходимой для поражения больных участков.

«Сейчас действующая установка проходит сертификацию, ее можно будет увидеть в Израиле, как только коронавирус нам позволит перемещаться», — сообщил Михаил Мараш.

Он заверил, что партнеры готовы отдать приоритет клиникам Израиля и России в приобретении первых подобных серийных установок.

Глава компании P-Cure отметил высокое качество работы Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО и Агентства по инновациям Израиля, которые смогли найти баланс между контролем за использованием денежных средств и предоставлением возможности инженерам заниматься созданием совершенно новой технологии.

«Бюрократии было ровно столько, сколько необходимо для контроля за работой двух компаний, находящихся в разных странах», — отметил Михаил Мараш.