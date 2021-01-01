В Башкирии открылось новое производство воды в стеклянных бутылках

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В Башкирии запущено новое производство по розливу минеральной и питьевой воды в стеклянные бутылки. Проект реализован компанией «Живая вода». Производительность линии составляет 3 тыс. бутылок в час, потенциальный объем выпуска может достигать 700 млн рублей в год.

Продукция нового завода соответствует самым высоким мировым стандартам. Благодаря использованию стеклянной тары компания планирует не только сохранить природный вкус воды, но и внести свой вклад в защиту экологии, сокращая потребление пластика.

Чтобы обеспечить круглосуточную работу линии, на предприятии «Живая вода» создано восемь новых рабочих мест. По словам экспертов, радиус продаж воды в пластиковых бутылках составляет порядка 400 километров, а в стеклянных достигает нескольких тысяч. Поэтому запуск автоматической линии поможет предприятию наладить поставки продукции не только за пределы республики, но и за рубеж.

На сегодняшний день в рамках нового производства выпускается три вида воды: «Красноусольская премиум Gold», «Красноусольская премиум Silver», а также минеральная вода «Красноусольская целебная». Уже в начале 2021 года продукция новой линии появится на прилавках магазинов Башкирии.

«Очень много говорят о том, что пластик вреден, — объясняет учредитель компании „Живая вода“ Рамиль Закиров. — Если сравнить воду, которая наливается в пластик и в стекло, то действительно разница небольшая, но есть. Просто стекло нейтральное и сохраняет вкус воды таким, какой он есть, не внося свои коррективы».

В новое производство были вложены многомиллионные инвестиции. Несмотря на трудности с доставкой оборудования из-за пандемии, от идеи запуска линии до первой партии готовой продукции прошло всего семь месяцев.

«Нашей новинкой является использование слива этикетки, которая оборачивает полностью всю бутылку, — рассказывает инженер-механик компании „Живая вода“ Алексей Вороширин. — Колоссальное преимущество нашей продукции — это отказ от ПЭТ-тары. С точки зрения экологии стеклянная тара более оборотная, ее можно использовать несколько раз».